Dal caldo estremo ai temporali violenti nel giro di poche ore: l’ondata di maltempo che sta flagellando il Nord Italia ha già causato una vittima. Si tratta di una donna residente a San Vittore Olona, colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero mentre si trovava nei pressi di una cascina nel comune di Robecchetto con Induno, nel Milanese. Era in compagnia di un uomo e un’altra donna, entrambi rimasti feriti: la prima è stata elitrasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, il secondo è stato trasferito a Legnano.

Il tragico incidente si inserisce in un quadro meteo decisamente instabile. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa ha letteralmente spezzato l’ondata di calore record che aveva investito il Mediterraneo negli ultimi giorni, con temperature superiori di 7-8 gradi rispetto alle medie stagionali. L’atmosfera, carica di umidità e calore, ha creato le condizioni ideali per la formazione di supercelle temporalesche, con raffiche di vento fino a 100 km/h e rischio grandinate.

Nel corso della giornata di domenica 6 luglio, le regioni settentrionali sono state colpite da piogge intense, nubifragi e venti impetuosi. I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti in decine di situazioni di emergenza per alberi caduti, tetti scoperchiati e allagamenti. Il bilancio resta ancora provvisorio, ma le immagini e le testimonianze raccolte restituiscono l’impressione di una vera e propria tempesta improvvisa.

Al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, invece, l’anticiclone africano continua a dominare, portando temperature superiori ai 35 gradi e condizioni di caldo estremo. L’Italia, ancora una volta, si ritrova divisa in due: temporali al Nord, afa opprimente al Sud.

Intanto, sul fronte politico, la tragedia riaccende il dibattito sulla crisi climatica e sulla necessità di azioni concrete. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, punta il dito contro il governo Meloni, accusandolo di ignorare l’emergenza ambientale: “In Italia, negli ultimi due anni e mezzo, i danni economici causati dagli eventi meteo estremi legati alla crisi climatica sono stati pari a 27 miliardi di euro”, afferma Bonelli, criticando anche il blocco del Piano nazionale di adattamento climatico. “Meloni non parla mai di crisi climatica, è impegnata soltanto a riportarci indietro nel tempo”.

Secondo i dati del centro studi CICERO, entro il 2044 circa il 70% della popolazione mondiale potrebbe essere esposta a eventi climatici estremi, se le emissioni di gas serra non verranno drasticamente ridotte. In Italia, l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico non è più rinviabile. E il maltempo di queste ore ne è, purtroppo, l’ennesima conferma.