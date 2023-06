Il Milano Pride riempie le strade della città: percorso del corteo, programma, ospiti e concerto

Milano Pride prende vita tra le strade della città lombarda con la presenza della comunità LGBTQ+ ma anche diverse associazioni e partiti politici che hanno confermato la presenza delle proprie delegazioni.

Il Milano Pride riempie le strade della città: percorso del corteo

Il giorno di Milano Pride è arrivato: sabato 24 giugno la comunità LGBTQ+ si ritrova in via Pisani, davanti alla Stazione Centrale. Il via è previsto per le 16 da piazza della Repubblica con un percorso che toccherà viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta, viale Elvezia e l’Arena Civica. L’arrivo è previsto intorno alle 18.30 all’Arco della pace. A sostenere l’evento ci saranno anche partiti politici come Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c’è poi la Cgil. “Avremo un carro M5S ideato e voluto dagli attivisti locali e con me ci saranno la senatrice Elena Sironi, il senatore Bruno Marton, la consigliera regionale Paola Pizzighini, il coordinatore cittadino Daniele Pesco e tanti altri esponenti della comunità pentastellata”, ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato M5S Politiche di genere e Diritti Civili. Per motivi personali mancherà il sindaco Giuseppe Sala che però due giorni fa in Comune ha ricevuto li esponenti delle famiglie arcobaleno e del mondo Lgbtq+ con cui sono stati affrontati diverse tematiche attuali ed urgenti per la loro categoria.

Il programma, ospiti e concerto

Dalle ore 16 ci sarà il corteo del Gay Pride fino alle 18.30 circa quando tutti i partecipanti si ritroveranno sotto al grande palco su cui si darà il vi al grande concerto organizzato con diversi conduttori come Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello. L’evento finale sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Milano Pride.

Il concerto andrà avanti fino a mezzanotte e tra i cantanti che si alterneranno sul palco, ci saranno Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma_Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis, Protopapa con Drama. Sono previsti inoltre tra gli ospiti Daniele Gattano, Debora Villa, Valentina Petrillo, Stefania Rocca, Francesca Cavallo e Simone Alliva. E’ inoltre prevista una impact performance curata da Angelo Cruciani ispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto.