Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in replica su Rai1: scaletta canzoni ed ospiti della serata

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: ritorna a distanza di un anno circa, in replica su Rai1, gli onori musicali al maestro da parte del trio musicale. Dall’Arena di Verona ecco lo show che ritorna per ricordare Morricone.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in replica su Rai1: scaletta canzoni

Il concerto de Il Volo in onore di Ennio Morricone all’Arena di Verona è andato in onda per la prima volta sabato 5 giugno 2021. Viene riproposto in replica su Rai 1 sabato 2 luglio in prima serata. Inoltre, il concerto può essere rivisto sempre in streaming su RaiPlay.

Ecco la scaletta delle canzoni che sono state eseguite per l’evento:

L’estasi dell’oro

Your Love

Il Volo

Nessun dorma

Se telefonando…

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s To You

E più ti penso

Your Song

No puede ser

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My Way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

Gli ospiti della serata

Oltre al trio de Il Volo come ospiti ed artisti alla serata evento hanno preso parte: Tra gli ospiti che prendono parte all’evento ci sono infatti anche il Maestro Andrea Morricone e di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. A dirigere l’orchestra è invece il Maestro Marcello Rota.

