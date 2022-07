Ilaria Galassi, chi è l’ex di “Non è la rai” che oggi fa la badante? Età, marito, compagno e Isola dei Famosi

Chi è Ilaria Galassi? L’ex showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato di non aver smesso di sognare un ritorno in televisione.

Chi è Ilaria Galassi? L’ex showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato di non aver smesso di sognare un ritorno in televisione. Nel frattempo, svolge il mestiere di badante.

Ilaria Galassi, chi è l’ex di “Non è la rai” che oggi fa la badante? Il provino a L’Isola dei Famosi

Ilaria Galassi è stata una delle tante ex ragazze di Non è la Rai, svanita nel nulla dopo l’iniziale successo riscosso sul piccolo schermo. Al momento, secondo quanto rivelato a Fanpage.it, fa la badante di una vivace signora di 90 anni ma “non è pagata”. Per il lavoro svolto, infatti, riceverebbe soltanto dei regali: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti”.

Il nuovo lavoro impegna Ilaria Galassi solo la mattina e non ha ancora smesso di sperare di poter, prima o poi, tornare in televisione. Nell’ultimo anno, ad esempio, ha fatto un provino per partecipare a L’Isola dei Famosi ma non è riuscita a entrare nel cast del programma.

A proposito del provino, ha raccontato: “Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine, mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. In che senso? Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare L’Isola dei Famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di farlo di nuovo, li ho un po’ trattati male”.

Età, marito, compagno e figli

Ilaria Galassi è nata il 10 luglio 1976 ad Avezzano. La showgirl ed ex modella italiana è nota principalmente per aver partecipato a Non è la Rai tra il 1991 e il 1995. Inoltre, ha svolto il ruolo di fotomodella e ha interpretato fotoromanzi. Nel 1996, è stata scelta come velina di Striscia la notizia ma è stata poi costretta a ritirarsi dal mondo dello spettacolo dopo un incidente alla gamba. Venne, quindi, sostituita da Marina Graziani al tg satirico di Antonio Ricci.

Ha collaborato a lungo come modella per Boss Magazine ed è stata spesso ospite, nella primavera del 2001, di Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Sia nel 2005 che nel 2006, è apparsa in Non è la Rai speciale.

Nel 2000, è stata al centro del gossip per il suo flirt con Pietro Taricone. È stata poi affetta da un aneurisma cerebrale che ha reso necessario un ricovero immediato in ospedale, seguito da un intervento chirurgico.

La showgirl Ilaria Galassi ha due figli.