Un siriano di 27 anni, sospettato di legami con l’Islam radicale, è stato arrestato in Germania per aver pianificato un attacco con machete contro soldati tedeschi. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa France Presse, citando la procura di Monaco. Il sospettato è stato arrestato giovedì, dopo essersi procurato poco prima “due machete” con cui pianificava di attaccare, in una città della Baviera, “soldati dell’esercito tedesco che stavano facendo la pausa pranzo, e di ucciderne il maggior numero possibile”, si legge in un comunicato della procura.

In Germania sventato un attentato terroristico, arrestato un estremista islamico che voleva attaccare i soldati con un machete

L’attacco era pianificato nel comune di Hof, situato a circa 150 chilometri a nord di Norimberga. La sezione della procura di Monaco (sud) dedicata alla lotta contro l’estremismo e il terrorismo è responsabile dell’indagine. I servizi di sicurezza tedeschi sono in stato di allerta dopo l’attacco con coltello avvenuto a Solingen a fine agosto, rivendicato dal gruppo jihadista Isis. L’autore presunto dell’attacco, che ha provocato tre morti, è un siriano di 26 anni arrestato poco dopo i fatti.