Incastrati, Ficarra e Picone su Canale 5: trama, cast, quante puntate sono, location e seconda stagione della serie tv

Incastrati, Ficarra e Picone: la serie tv con i due comici ed attori siciliani arriva in prima serata su Canale 5 nelle serate del 7 e 8 dicembre. Dopo il successo ottenuto su Netflix, c’è attesa anche per la seconda stagione.

Incastrati, Ficarra e Picone su Canale 5: trama e location

Incastrati è la serie tv che ha avuto un grande successo sulla piattaforma di Netflix. Nella serata del 7 e l’8 dicembre 2022 arriva in prima serata su Canale 5. I protagonisti principale sono i due comici ed attori siciliani Ficarra e Picone. Al centro della trama c’è una vicenda criminale rocambolesca e piena di equivoci e linguaggio ironico, tipico della coppia di attori.

La prima stagione è stata girata in Sicilia. La location principale è Palermo, ma alcune scene sono state girate anche in altri luoghi limitrofi. Tra i luoghi scelti, i Cantieri Culturali alla Zisa, via San Martino, via Papa Sergio, la zona della Piana degli Albanesi e Sciacca.

Incastrati: caste e quante puntate sono

Il cast della serie tv è composto da: Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo), Sergio Friscia (Sergione), Leo Gullotta, Filippo Luna. Sono 6 episodi della fiction “Incastrati” e sono stati uniti appositamente in due puntate uniche che andranno in onda il 7 e l’8 dicembre 2022.

La seconda stagione della serie tv

La serie tv con Ficarra e Picone arriva con una seconda stagione. La data non è stata ufficializzata ma gli episodi dovrebbero essere pubblicati su Netflix nei primi mesi del 2023. La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale”, hanno dichiarato i due attori protagonisti Ficarra e Picone.