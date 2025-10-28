A Fenegrò (Como) un uomo di 81 anni è stato investito e ucciso da un’auto guidata dal portiere dell’Inter Josep Martinez

Tragedia questa mattina lungo la provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como: un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto guidata dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 lungo un tratto rettilineo che collega Fenegrò ai Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone. Sul posto sono intervenuti ambulanza, elisoccorso e i carabinieri per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima, a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote, avrebbe lasciato la pista ciclabile per attraversare la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva l’auto condotta dal calciatore spagnolo di 27 anni. Alcune ipotesi indicano che l’uomo possa aver avuto un malore o aver cambiato improvvisamente direzione, provocando la tragedia. Testimoni parlano di una sbandata improvvisa della carrozzina che ha portato l’anziano a invadere la corsia opposta.

Josep Martinez, arrivato all’Inter la scorsa stagione dal Genoa e riserva di Yann Sommer, si trova ancora sotto shock e sta effettuando controlli medici. Il portiere ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre in Coppa Italia contro l’Udinese e ha debuttato in campionato il 22 febbraio 2025 nella partita vinta contro la sua ex squadra, il Genoa. Con la nazionale spagnola Under 21, Martinez aveva conquistato il terzo posto agli Europei 2021.

Come segno di rispetto per la tragedia, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu prevista alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Il club ha voluto evitare qualsiasi evento pubblico, lasciando spazio al cordoglio per la morte dell’anziano.