Due operai sono morti e un terzo è rimasto ferito: è il bilancio dell’ennesimo incidente sul lavoro che, nella mattinata di mercoledì 12 aprile, si è verificato in un golf club di Opera, a Milano. Sulla vicenda, è intervenuta la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha chiesto al Governo un “impegno forte e chiaro” che porre fine alle morti sui posti di lavoro.

Incidente sul lavoro a Opera, due operai morti e uno ferito: la piattaforma è crollata mentre potavano gli alberi di un golf club

Stavano potando gli alberi del golf club Mirasole situato in via Karl Marx a Opera, comune di Milano, quando la piattaforma è improvvisamente crollata per cause ancora in fase di accertamento. Così hanno trovato la morte due operai. Un terzo lavoratore, invece, è gravemente ferito.

Le due vittime tragicamente decedute nella mattinata di mercoledì 12 aprile sono state identificate come due operai italiani di 51 e 69 anni. L’uomo rimasto ferito, 25 anni, invece, è stata trasferito con l’ausilio di un elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

L’ennesimo incidente sul lavoro è stato prontamente segnalato ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Sul posto, si sono prontamente recate tre ambulante, un’automedica e un elisoccorso oltre ai mezzi dei vigili del fuoco. Presenti, poi, anche gli agenti della polizia locale con la Procura della Repubblica di Milano.

In merito alla tragedia, il funzionario dei vigili del Giuliano Santagata, accorso sulla scena, ha riferito: “Stavano lavorando sul cestello di un’autogrù. C’è stato un guasto, una rottura. Non sappiamo con certezza cosa è successo, lo chiariranno le indagini. Non è ancora stabilito se tutti e tre fossero sul cestello. Sicuramente due sì, l’altro + da chiarire se è stato travolto o era anche lui sopra”.

Gli operai stavano potando un albero che, nel corso degli ultimi due anni, aveva creato problemi alla scuola elementare Fratelli Cervi che, insieme alla scuola americana di Milano, confina con il centro di manutenzione del golf club.

“Un paio di volte negli ultimi due anni erano caduti dei rami, per fortuna senza feriti”, ha raccontato un testimone. “Per questo il golf club aveva incaricato un’azienda esterna per intervenire”.

L’appello della segretaria del Pd Elly Schlein al Governo

A seguito dell’ennesimo incidente sul lavoro che stavolta ha avuto luogo a Milano, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha diramato una nota ufficiale con la quale ha rivolto un appello preciso al Governo Meloni.

“Ancora due operai morti questa mattina mentre un terzo è ferito in modo grave. La nostra vicinanza va alle loro famiglie. Oggi è successo a Noverasco di Opera, ma si verificano continuamente morti sul e per il lavoro e non è accettabile”, si legge nella nota della segretaria dem.

“Non possiamo permetterci il disinvestimento sulla sicurezza, sia per dispositivi e tecnologie che per formazione e controlli. Il nostro Paese ha bisogno di un piano di investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro che preveda un rafforzamento del personale ispettivo e un serio contrasto alla precarietà che spinge lavoratrici e lavoratori ad accettare lavori senza tutele”, ha scritto Schlein. “Questa è e continuerà a essere la nostra battaglia nelle Aule del Parlamento, dove ci siamo battuti per istituire una Commissione d’inchiesta che si occupi di condizioni e sicurezza del lavoro. Chiediamo un impegno chiaro e forte al governo”, ha concluso.

