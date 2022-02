Irene Ferri oggi, vita privata: marito e figli

Irene Ferri oggi: la carriera dell’attrice romana è iniziata come conduttrice. In seguito, si è lanciata nel mondo della recitazione e non ne è uscita più, in particolare con le fiction.

Irene Ferri oggi: vita privata

Irene Ferri, nata il 29 marzo 1972, a Roma. La sua carriera è iniziata in TV nel 1993, quando è stata scelta come conduttrice del programma per ragazzi A tutto Disney!. Tra il 1994 e il 1996 ha invece deciso di dedicarsi alla recitazione, studiando presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2019 è stata trasportata al Santo Spirito di Roma a seguito di una lite, avuta con un’edicolante per via di uno scontro verbale e poi fisico degenerato nel giro di pochi minuti.

La sua carriera si è poi arricchita di tanta televisione, impegnata in particolare in fiction TV di successo, tra cui Questa casa non è un albergo nel 2000, Le ragioni del cuore nel 2002, Sospetti 2 nel 2003, Grandi domani nel 2005, Immaturi – La serie nel 2018 e Pezzi unici nel 2019. Ha preso anche parte a Che Dio ci aiuti 3, Fuoriclasse e Provaci ancora Prof! Nel febbraio 2022, l’attrice romana è nel cast della nuova fiction targata Mediaset “Fosca Innocenti” al fianco di Vanessa Incontrada, un poliziesco tutto al femminile, o quasi.

Irene Ferri: marito e figli

Dopo 17 anni di fidanzamento, nel 2014 l’attrice ha sposato l’imprenditore Costanzo Gianni. La cerimonia, molto romantica, è stata celebrata in Campidoglio e i festeggiamenti si sono tenuti nella villa di famiglia. La coppia ha due figli, nati prima del matrimonio: Adriano, nel 2007, e Frida, nel 2012.