Istanbul è pericolosa? Cosa vedere e quando andare nella città turca

Istanbul è la famosa e bellissima città turca che da sempre attira milioni di turisti. Il racconto delle sue bellezze è anche oggetto di una puntata di Ulisse – il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela. Conosciuta anche come Costantinopoli e Bisanzio, ha una storia molto antica.

Istanbul è pericolosa?

Istanbul è una delle città più belle al mondo e all’inizio degli anni duemila era diventata una delle prime sei destinazioni mondiali, con il riconoscimento di capitale europea della cultura nel 2010. Nel 2002 si registravano 12 milioni di visitatori annuali mentre nel 2014 si è passati a 41 milioni. Poi, nel 2016 complice il terrorismo e il tentativo di colpo di Stato, il numero di turisti è sceso di colpo a 25 milioni. L’ultimo attentato ad Istanbul risale alla notte del 31 dicembre 2016. Negli anni dal 2017 al 2020 in Turchia non si è verificato nessun episodio di terrorismo. L’intervento militare turco in Siria avvenuto ad ottobre 2019 ha condizionato ancora di più i turisti. Tuttavia, la Turchia è diventata di nuovo negli ultimi anni una delle mete ambite dai turisti. Poi, è arrivato il terribile terremoto che ha colpito il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia che un ha condizionato più di qualche viaggiatore a scartare la città turca come meta di vacanza.

Cosa vedere e quando conviene andare nella città turca

A Istanbul è consigliato andare soprattutto nel periodo primaverile sia per il clima sia per il famoso Festival dei Tulipani. Da evitare l’inverno per via delle frequenti precipitazioni. Inoltre, a caratterizzare la città turca ci sono le varie Chiese armene, ortodosse, protestanti, sinagoghe e tantissime moschee. E tutte le bellezze, come i mosaici, che sono contenuti nelle strutture religiose. Le principali attrazioni turistiche sono: il Palazzo Topkapi, la Moschea Blu, Ayasofya, la Basilica Cisterna e l’Ippodromo.