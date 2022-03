Italia’s Got Talent finale 2022: chi sono i finalisti, dove vederla e come votare

Italia’s Got Talent finale 2022: sta per giungere al termine un’altra enrusiasmante edizione del talent show targato Sky. Come ospite della finale ci sarà il telecronista dei motori Guido Meda.

Italia’s Got Talent finale 2022: chi sono i finalisti

Antonio Vaglica ha ricevuto il primo Golden Buzzer da parte di Elio. All’audizione ha cantato “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che lo fa sentire libero e che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo.

da parte di Elio. All’audizione ha cantato “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che lo fa sentire libero e che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo. Davide Battista di soli 14 anni è un musicista di tromba ed ha ricevuto il Golden Buzzer da Mara Maionchi. All’audizione ha suonato “Voce” di Madame.

All’audizione ha suonato “Voce” di Madame. Federico Martelli, in arte “Il Cantante di Martelli” è autore del brano autoironico “Bello” e ha ricevuto il Golden Buzzer da Frank Matano.

Davide Inserra ha 12 anni e arriva da Siracusa. È un ballerino di break dance e ha ricevuto il Golden Buzzer da Federica Pellegrini.

ha ricevuto il Medhat Mamdouh è un talentuosissimo musicista che arriva per la prima volta in Italia dall’Egitto per suonare il flauto e ha ricevuto il Golden Buzzer da Frank Matano.

è un talentuosissimo musicista che arriva per la prima volta in Italia dall’Egitto per suonare il e ha ricevuto il Simone Corso ha 26 anni e ama la danza sin da quando era piccolo. Per ballare deve affidarsi alle vibrazioni che attraversano il suo corpo perché all’età di quattro anni ha scoperto di essere sordo. Ha ricevuto il Golden Buzzer da Lodovica Comello .

perché all’età di quattro anni ha scoperto di essere sordo. Ha ricevuto il . Fellon Rossi viene da una famiglia di acrobati e anche lei è stata una professionista di questa disciplina, fino a quando ha deciso di interrompere la sua carriera per dedicarsi a sua figlia. Ha ricevuto da tutti i giudici il Golden Buzzer.

Holler e Kimberly Zavatta sono fratelli, nati e cresciuti in Spagna, e tutta la loro famiglia è italiana. Hanno iniziato pattinaggio a 14 e 16 anni per gioco , e oggi è diventata una delle loro più grandi passioni . Hanno ricevuto da tutti i giudici il Golden Buzzer cumulativo.

, e oggi è diventata una delle loro più grandi . Hanno ricevuto da tutti i giudici il I Temple London hanno decisamente conquistato il palco di Italia’s Got Talent con la loro clamorosa performance di Kung-Fu. Anche loro hanno conquistato la finale al termine dell’ultima puntata di audizioni.

Giorgia Fumo è una simpaticissima Digital Strategist, che per lavoro analizza i social network. Con il suo monologo divertente ha conquistato la finale.

Ai primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno gli altrettanti Golden Buzzer del pubblico a disposizione dopo le votazioni avvenute online sul sito di Italia’s Got Talent.

Dove vederla e come votare la finale

La finale di Italia’s Got Talent arriva n diretta dagli studi di Cinecittà World a Roma, domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8.

Come in ogni finale di Italia’s Got Talent il pubblico a casa, che dopo aver scelto gli ultimi due finalisti, decreterà attraverso il televoto il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent. Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso diverse modalità: