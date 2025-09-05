L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato sottoposto di recente a un intervento chirurgico per la rimozione di cellule cancerose dalla pelle. A riferirlo è la NBC, che cita fonti vicine all’82enne ex capo della Casa Bianca.

L’intervento e il recupero

Secondo quanto confermato dal suo portavoce, Biden si sta riprendendo dall’operazione, eseguita con una tecnica che prevede la rimozione progressiva, strato dopo strato, dei tessuti cutanei malati fino all’eliminazione completa delle cellule tumorali. La data esatta dell’intervento non è stata resa nota, ma alcune fotografie scattate a fine agosto a Greenville, nel Delaware, mostravano l’ex presidente con un ampio cerotto sul cranio.

I precedenti medici di Biden

Non è la prima volta che Biden affronta un problema oncologico. Nel febbraio 2023, quando era ancora in carica come presidente degli Stati Uniti, gli era già stata rimossa una lesione cancerosa dal torace durante un controllo medico di routine. Gli esami avevano rivelato un carcinoma basocellulare, una delle forme più comuni di cancro della pelle.

Inoltre, lo scorso maggio lo stesso Biden aveva reso pubblico di essere affetto da una forma aggressiva di cancro alla prostata, con metastasi ossee. In quell’occasione i medici avevano classificato la malattia con un punteggio di 9 sulla scala di Gleason, che misura l’aggressività dei tumori della prostata fino a un massimo di 10.

La salute al centro dell’attenzione

A pochi mesi dalla conclusione del suo mandato e con l’età avanzata, la salute di Joe Biden è seguita con grande attenzione sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Le nuove informazioni diffuse dalla NBC confermano una condizione delicata, segnata da diversi interventi e diagnosi negli ultimi anni.