Jumanji: The Next Level: trama, cast, curiosità e sequel del film

Jumanji: The Next Level è il film che continua la saga lanciata dal compianto Robin Williams negli anni 90′. Cambiano gli attori ma la fortuna del film continua. In programma, infatti, è stato messo anche un altro capitolo.

Jumanji: The Next Level: trama

Jumanji: The Next Level è il secondo capitolo della nuova produzione del film portato al cinema da Robin Williams. Spencer, Anthony, Martha e Bethany, dopo aver partecipato a Jumanji, entrando letteralmente nel videogioco, ora conducono le loro vite da teenagers. Si ritrovano per un pranzo ma all’appuntamento manca Spencer che, insoddisfatto della sua vita tra delusione amorose e ansie universitarie, decide di tornare nel videogioco. I tre amici ritrovano la console e tentano di raggiungerlo, ma nel gioco vengono risucchiati anche due nuovi giocatori: Eddie, il nonno acciaccato di Spencer, e il suo ex socio Milo. Una volta arrivati a Jumanji, i personaggi si trovano catapultati in una nuova avventura.

Jumanji: The Next Level: cast

Dwayne Johnson: dott. Smolder Bravestone

Jack Black: prof. Sheldon “Shelly” Oberon

Kevin Hart: Franklin “Topo” Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson “Idrovolante” McDonough

Rhys Darby: Nigel

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Ser’Darius Blain: Anthony “Fridge” Johnson

Morgan Turner: Martha Kaply

Colin Hanks: Alex Vreeke (adulto)

Danny DeVito: Eddie Gilpin

Danny Glover: Milo Walker

Awkwafina: Ming Fleetfoot

Rory McCann: Jurgen il bruto

Marin Hinkle: Madre di Spencer

Bebe Neuwirth: Nora Shepherd

Curiosità e sequel del film

“Jumanji ci sarà. Naturalmente Jake Kasdan deve dirigere Red One per Prime Video, ora è impegnato. Ma parliamo un sacco di Jumanji. Abbiamo in realtà una grandiosa direzione in cui portare il prossimo film. Una volta che Jake finirà Red One, sarà la sua priorità e per noi è decisamente una cosa che vogliamo fare”, ha dichiarato Johnson. Tra le curiosità c’è sicuramente il compenso di Johnson: il budget del film è stato di 125 milioni di dollari. Dwayne Johnson ha incassato 23,5 milioni di dollari per il suo ruolo.

