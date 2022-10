Le Iene, puntata di martedì 11 ottobre: anticipazioni, servizi e temi della serata

Le Iene Show tornano con un’altra puntata su Italia 1 in prima serata. Diverse le tematiche affrontate così come gli ospiti che intervengono nei servizi. L’appuntamento è per martedì 11 ottobre 2022.

Le Iene, puntata di martedì 11 ottobre: anticipazioni

Le Iene Show ritornano in prima serata in tv su Italia 1. Dopo la prima puntata, si prosegue sempre con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Al loro fianco ci sono sempre i due giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Diverse le tematiche affrontate nel corso della puntata: dalle donne iraniane al tema del body shaming.

Servizi e temi della serata

Nel corso della puntata Giulia Salemi, figlia di una donna di Teheran, Fariba, che nel 1978 è scappata dal suo paese durante la rivoluzione islamica, manderà un messaggio alle donne iraniane ma anche a quelle italiane. Sono state tantissime, infatti, le donne che hanno risposto all’appello, lanciato da Nina Palmieri mentre si taglia una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini. “Se ve la sentite – aveva detto Palmieri – fatelo anche voi, tagliatevi una ciocca di capelli, speditela all’ambasciata dell’Iran a Roma, e pubblicate il video sui social con l’hashtag #IeneDonnaVitaLibertà”, aveva detto la settimana scorsa l’inviata de Le Iene nel suo servizio. Il suo appello è stato accolto da molte donne di spettacolo: Belèn Rodriguez, Claudia Gerini, Ambra Angiolini,Laura Torrisi, Nina Zilli,Rocio Munoz Morales, Chiara Scelsi,Bianca Atzei, Sofia Goggia e Costanza Caracciolo.

Saverio Raimondo poi risponderà alla polemica che si è scatenata sul web e sui social dopo il suo monologo della settimana scorsa. Poi, ci sarà il servizio di Antonino Monteleone su Massimo Giuseppe Bossetti, condannato definitivamente all’ergastolo per aver commesso l’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio. Ancora, Luigi Pelazza torna a parlare di Luca, l’uomo che l’inviato aveva accompagnato a Belgrado per coronare l’amore con la fidanzata cubana conosciuta su Internet.

Infine, ci sarà anche un servizio su Antonio Cassano che chiederà scusa indirettamente dopo le polemiche “scappati di casa” nei confronti degli ex calciatori del Napoli. “Faccio un passo indietro, sono giocatori che mi piacciono meno di quelli che mi piacciono! E al Napoli che ha vinto lo scudetto con gli scappati di casa chapeau!”.