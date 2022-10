Kasia Smutniak oggi: età, film, Instagram, malattia, vitiligine, marito e figli dell’ex di Pietro Taricone

Chi è Kasia Smutniak, l’attrice e modella polacca naturalizzata italiana che recita al fianco di Pierfrancesco Favino ne Il Colibrì? Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020.

Kasia Smutniak oggi: età, carriera e film

Nata il 13 agosto 1979 a Pila, in Polonia, Kasia Smutniak è figlia di Zenon Smutniak, generale dell’aeronautica militare polacca, dal quale ha ereditato la passione per il volo. A 16 anni ha preso il brevetto per pilota di alianti. Conquista poi il secondo posto a un concorso di bellezza in Polonia, cominciando a viaggiare in tutto il mondo come modella. Si è trasferita in Italia nel 1998, dove ha cominciato a cimentarsi anche con la carriera di attrice.

Smutniak ha recitato sia in televisione che al cinema. Nel 2010, ha fatto parte del cast di From Paris with Love, affiancando John Travolta e Jonathan Rhys. Tre anni dopo è apparsa nella miniserie Volare – La grande storia di Domenico Modugno, prestando il volto alla moglie del cantante, Franca Gandolfi.

Tra i suoi più grandi successi, figura Perfetti sconosciuti, pellicola di Paolo Genovesi datata 2016. Successivamente, ha recitato in Domina nel ruolo di Livia Drusilla, terza moglie di Ottaviano Augusto. Nel 2022, recita ne Il Colibrì insieme a Pierfrancesco Favino.

Instagram, malattia, vitiligine, marito e figli dell’ex di Pietro Taricone

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha incontrato Pietro Taricone nel 2003, intento a crearsi una carriera da attore dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Kasia Smutniak ha incontrato Taricone sul set di Radio West, dando inizio alla loro storia d’amore. Un anno dopo, il 4 settembre 2004, è nata la loro prima e unica figlia, Sophie. La coppia condivideva molte passioni tra le quali il paracadutismo. Proprio durante una sessione di volo, tuttavia, Pietro Taricone è deceduto il 29 giungo 2010 dopo aver compiuto probabilmente una manovra sbagliata.

Dal 2011, l’attrice è legata sentimentalmente al produttore Domenico Procacci, di 19 anni più grande. Dal produttore, ha avuto Leone, nato il 20 agosto 2014. La coppia è convolata a nozze il 16 settembre 2019.

L’attrice è affetta da vitiligine: la malattia non è pericolosa ma è esteriormente invalidante. Causa, infatti, macchie più chiare sulla pelle provocate da una mancanza di melanina in alcune aree del corpo.