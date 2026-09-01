Abbonati
01/09/2026
14:00
Ceuta Lavitola Iran gaza
Redazione

Keir Starmer lascia la politica: l’ex premier si dimette pure da deputato per concentrarsi sugli affari internazionali del Regno Unito

Keir Starmer lascia la politica: l'ex premier si dimette pure da deputato per concentrarsi sugli affari internazionali del Regno Unito

Pubblicato il - Aggiornato il alle 14:09 di
Keir Starmer lascia la politica: l’ex premier si dimette pure da deputato per concentrarsi sugli affari internazionali del Regno Unito

Dalle stelle alle stalle. Si può riassumere così la parabola politica dell’ex premier britannico Keir Starmer, che oggi ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così, e in via definitiva, la politica attiva del Regno Unito.

A dare la notizia è stato lo stesso sir Keir al Camden New Journal. Nell’articolo si legge che, dopo settimane di speculazioni sui suoi progetti futuri, l’ex premier ha preso questa decisione, spiegando perché, a suo dire, questo fosse il “momento giusto” per lasciare la Camera dei Comuni e concentrarsi su un nuovo incarico in ambito internazionale.

“È stato un grande onore e un privilegio rappresentare il miglior collegio elettorale del Paese e aver preso il posto di Frank Dobson, che è stato un ottimo parlamentare e membro dell’ultimo governo laburista. Ora mi concentrerò su altre cose, ovvero sugli affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia in un mondo in rapida evoluzione”, ha spiegato Starmer.

Keir Starmer lascia la politica: l’ex premier si dimette pure da deputato per concentrarsi sugli affari internazionali del Regno Unito

“Continuerò inoltre, come ho fatto a lungo con altri, a lavorare per combattere la violenza contro le donne e le ragazze; è una questione che mi sta molto a cuore. È un lavoro che ho iniziato prima di diventare parlamentare ed è un lavoro che desidero portare avanti anche dopo. Quindi, da un lato, gli affari internazionali e, dall’altro, la continuazione del mio lavoro sulla violenza contro le donne e le ragazze”.

L’annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Le dimissioni da deputato fanno così scattare un’elezione suppletiva nel collegio londinese di Holborn e St Pancras.

Leggi anche: Ma quale rivoluzione nel Regno Unito: Burnham approda a Downing Street e dall’Ue all’Ucraina ribadisce la continuità con Starmer

Leggi anche