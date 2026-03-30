I diritti non sono negoziabili. Ma sono cumulabili… lo dice la sentenza emessa ieri dalla Corte d’Appello di Torino che ha dato torto al colosso della logistica Amazon e ragioni a lavoratori e sindacati. La Corte infatti ha confermato come illegittima la condotta del colosso statunitense in merito all’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (Trasporto Merci e Logistica) in tema di lavoro notturno.

Per Amazon o la pausa o il turno notturno accorciato

Motivo del contendere, l’interpretazione dell’articolo 9 del contratto nazionale, che riguarda proprio l’impiego notturno. Fino a oggi, i lavoratori Amazon hanno lavorato su turni di otto ore, con 30 minuti di pausa. La multinazionale infatti ha sempre negato di dover applicare anche la riduzione di 15 minuti prevista per i turni di notte. O la pausa da 30 minuti o la riduzione del turno, era politica.

Per la Corte la pausa e il turno notturno accorciato

La Corte invece ieri ha stabilito che le due previsioni contrattuali sono pienamente cumulabili, quindi ha riconosciuto il diritto dei lavoratori notturni a un orario effettivo di 7 ore e 45 minuti, a fronte di una retribuzione per 8 ore, mantenendo al contempo la pausa retribuita di 30 minuti.

Non una questione di lana caprina, ma un provvedimento destinato ad avere un enorme impatto: sono almeno 3 mila le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei poli logistici che potranno beneficiare della sentenza.

Ora 3 mila lavoratori potranno chiedere il rimborso degli straordinari

Innanzi tutto potranno richiedere il pagamento degli arretrati maturati negli anni: 15 minuti al giorno per ogni giorno di lavoro notturno effettuato, in regime di lavoro straordinario. E poi potranno lavorare meno, perché la multinazionale sarà costretta ad adeguare i turni al pronunciamento del giudice, uniformando gli orari di lavoro sulle 7 ore e 45 minuti.

Grande soddisfazione per la Filt Cgil Torino e Piemonte che aveva sollevato il caso, secondo la quale si tratta di un pronunciamento destinato a fare precedente importante per la logistica.