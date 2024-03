La Corea del Nord ha testato un nuovo missile ipersonico e spedito migliaia di container di armi a Mosca

Secondo quanto ha riferito una funzionaria Usa a Voice of America, la Corea del Nord ha spedito in Russia almeno 10mila container di armi.

La Corea del Nord ha testato un nuovo missile ipersonico intermedio e, secondo gli Stati Uniti, ha appena inviato alla Russia almeno oltre diecimila container di armi. A riferire a Voice of America della maxi fornitura di armi a Mosca da parte di Kim Jong-un, è stata l’alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak.

Secondo quanto ha riferito una funzionaria Usa a Voice of America, la Corea del Nord ha spedito in Russia almeno 10mila container di armi

“Sappiamo che almeno 10.000 container (di munizioni) sono stati inviati dalla Dprk (la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ndr) alla Russia”, ha affermato Pak. “La Dprk – ha aggiunto la funzionaria statunitense – non sta facendo questo gratuitamente. Quasi certamente ci sono cose che la Dprk vuole in cambio e noi siamo preoccupati su cosa potrebbe essere inviato dall’altra parte”.

Intanto la Corea del Nord ha riferito di aver “condotto con successo un test di un motore a combustibile solido per un nuovo tipo di missile ipersonico intermedio”, nel contesto delle crescenti tensioni nella penisola coreana. I test, condotti martedì presso la base di lancio satellitare di Sohae, sulla costa occidentale del Paese, secondo quanto ha riferito l’agenzia ufficiale Kcna, sono stati supervisionate dal leader Kim Jong-un.

Pyongyang ha testato martedì un nuovo missile ipersonico intermedio

Il leader di Pyongyang, ha riferito ancora la stessa agenzia, ha detto che “il valore strategico militare di questo sistema d’arma è apprezzato tanto quanto il missile balistico intercontinentale dall’ambiente di sicurezza del nostro stato”. I missili ipersonici sono nella lista delle armi sofisticate che Kim Jong-un ha promesso di sviluppare durante il congresso del Partito dei lavoratori del 2021, insieme a sottomarini a propulsione nucleare, satelliti spia e missili balistici intercontinentali a combustibile solido.

I vettori ipersonici viaggiano ad una velocità di almeno Mach 5 – pari a cinque volte la velocità del suono – e sono progettati per essere manovrabili su traiettorie di volo imprevedibili e a bassa quota. In altri termini, i 195 chilometri tra Pyongyang e Seul potrebbero essere coperti in appena uno o due minuti. Senza fornire ulteriori dettagli, la Kcna ha aggiunto che il Nord è stato in grado di fissare un calendario per completare lo sviluppo del nuovo sistema d’arma missilistico ipersonico.

Kim ha chiesto di rivedere la Costituzione per definire la Corea del Sud come il suo “nemico principale”

Il 14 gennaio scorso, la Corea del Nord aveva già testato un missile a combustibile solido con testata ipersonica nel suo primo lancio balistico del 2024. A gennaio, Kim ha chiesto di rivedere la costituzione del Paese per definire la Corea del Sud come il suo “nemico principale” e codificare l’impegno a sottomettere il territorio sudcoreano in caso di guerra.