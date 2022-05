La fortuna serie tv: quante puntate sono e le anticipazioni

La fortuna serie tv: arriva sulla Rai l’opera televisiva di produzione americana e spagnola. L’azienda del servizio pubblico scommette su un nuova sfida con una distribuzione concentrata.

La fortuna serie tv: quante puntate sono

La Fortuna, serie tv di produzione americana e spagnola, arriva su Rai Uno in prima serata. L’opera televisiva è tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero” di Paco Roca e Guillermo Corral, pubblicato in Italia da Tunuè.

La Rai ha deciso di concentrare la serie tv in sole due serate. In totale, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa quarantacinque minuti. Raiuno li manda in onda tre per volte per due prime serate, lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022 alle ore 21.25. Inoltre, gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni

La serie tv narra del ritrovamento da parte del cacciatore di tesori americano, Frank Wild (Stanley Tucci), di una straordinaria ricchezza nascosta in un relitto nei fondali dell’Oceano Atlantico. Il governo spagnolo crede che si tratti de La Fortuna, un’antica fregata spagnola, e per questo dà inizio a una battaglia legale per recuperare il tesoro che gli spetterebbe di diritto. Ad occuparsi del caso sono il giovane diplomatico Alejandro Ventura (Álvaro Mel), la coraggiosa Lucia Vallarta (Ana Polvorosa) e il noto avvocato Jonas Pierce (Clarke Peters).

Leggi anche: Dante, film di Pupi Avati: uscita, cast e trailer