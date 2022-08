La Mantide, serie tv su Canale 5: trama, cast e quante puntate sono

La Mantide è una miniserie tv di produzione francese che arriva anche nella programmazione italiane, in particolare sulla Mediaset. Da martedì 30 agosto in prima serata arrivano le puntate che andranno in onda in tempi brevi.

La Mantide, serie tv su Canale 5: trama

Una nuova miniserie tv va in onda a partire da martedì 30 agosto 2022. La Mantide è una produzione francese che arriva anche nella televisione e programmazione italiana. Il personaggio principale è femminile con il soprannome Le Mantide. Si tratta di una serial killer che è richiusa da 25 anni in un carcere di massima sicurezza. La storia si infittisce quando un nuovo serial killer riproduce i suoi stessi crimini così le autorità le chiedono di collaborare. La donna accetta, ma a una condizione: il suo unico interlocutore sarà il poliziotto Damien Carrot interpretato da Fred Testot. Nessuno sa infatti, che Damien è in realtà il figlio di Jeanne diventato detective. L’unico a sapere questo segreto è il commissario Dominique Feracci.La donna viene quindi portata in una residenza blindata per collaborare alle indagini mentre Damien dovrà affrontare i suoi fantasmi e fare i conti con il passato.

La Mantide: cast

Al centro dei personaggi della miniserie tv c’è l’attrice Carole Boquet, che interpreta ‘la Mantide’. Pascal Demolon è il Commissario Dominique Ferracci, il poliziotto che arrestò Jeane venticinque anni prima e che ora collabora con lei; Fred Testot: Damien Carrot, figlio di Carol, che da anni non sente la madre; Manon Azem: Lucie Carrot; Jacques Weber: Charles Carrot; Élodie Navarre: Szofia Kovacs; Serge Riaboukine: Sébastien Crozet; Robinson Stevenin: Alex Crozet; Frédérique Bel: Virginie Delorme; Christophe Favre: Baptiste Séverine; Adama Niane: Agente Stern.

Quante puntate sono della serie tv

In totale, le puntate della miniserie sono sei, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 le manda in onda due per volta per tre prime serate. Le prime due serate (e quindi quattro puntate) sono trasmesse martedì 30 e mercoledì 31 agosto, mentre la terza ed ultima lunedì 5 settembre.

Leggi anche: Quiz, film sulla truffa di “Chi vuol essere milionario?”: trama, storia vera e cast