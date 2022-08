Quiz, film sulla truffa di “Chi vuol essere milionario?”: trama, storia vera e cast

Quiz, film: una storia vera di una truffa al centro della versione inglese del programma “Chi vuol essere milionario?”. Una vicenda che enne con il fiato sospeso tutto il Regno Unito, dal programma alle cronache giudiziarie che ne conseguirono.

Quiz, film sulla truffa di “Chi vuol essere milionario?”: trama

Quiz è un film che racconta la versione inglese del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto in Italia da Gerry Scotti. Nella sua versione originali è divisa e composta di 3 episodi trasmessa tra il 13 e il 15 aprile su Itv. Tuttavia, Rai 1 la manda in onda in un’unica serata lunedì 29 agosto 2022. Ambientata nel 1998, la trama si incentra nuovo game show che significa per la famiglia Ingram un’opportunità per provare a cambiare la propria vita e così, dopo diversi tentativi da parte di suo cognato Adrian (Trystan Gravelle) e di sua moglie Diana (Sian Clifford), il Maggiore Charles Ingram (Matthew Macfadyen) diventa l’ultima speranza per provare a portare a casa il montepremi finale.

Quiz, film: storia vera

Alla base dell’ispirazione del film c’è la storia vera e la truffa di Charles Ingram, un ex maggiore dell’esercito inglese (vincitore nel 2001 di un milione di sterline al game show Chi vuol essere milionario?) accusato di aver usato stratagemmi con la complicità della moglie Diana, dando vita ad uno degli scandali più grandi della storia del Regno Unito. Charles aveva un suo complice Tecwen Whittock gli suggeriva le risposte, presente tra il pubblico nella sezione “il dito più veloce”. Quando il conduttore tv elencava le quattro riposte alle domande, il complice emetteva un colpo di tosse alla risposta giusta, avvertendo il concorrente. Alla fine delle indagine e del processo, Charles e Diana Ingram subiscono una condanna penale per aver vinto imbrogliando.

Il cast

La regia è affidata a Stephen Frears. Mentre il cast completo è composto da Michael Sheen, Helen McCrory, Matthew MacFadyen, Sian Clifford, Mark Bonnar, Aisling Bea, Elliot Levey, Risteard Cooper, Trystan Gravelle, Michael Jibson, Andrew Leung.

