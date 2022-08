Meraviglioso Modugno 2022 a Polignano a Mare: programma, ospiti, biglietti e diretta tv

Meraviglioso Modugno 2022: ecco l’undicesima edizione dell’evento musicale in onore del cantautore Domenico Modugno. La serata live andrà in scena nella suggestiva Polignano a Mare, in Puglia, ed inoltre è previsto uno speciale in televisione.

Meraviglioso Modugno 2022 a Polignano a Mare: programma ed ospiti

L’evento Meraviglio Modugno 2022 avrà luogo a Polignano a Mare in onore del cantautore Domenico Modugno. L’evento live è in programma lunedì 29 agosto alle ore 21 in piazza Suor Maria Gioanna Laselva. A presentare l’evento ci sono a Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa. Come ospiti e cantanti della serata ci saranno diversi artisti come Malika Ayane con Dio, come ti amo!, Gaia con Nel blu, dipinto di blu in una versione cantata in italiano e portoghese, Sangiovanni con Piove, Tosca con Vecchio Frack e Lu Tambureddu, gli Zen Circus con Amara Terra Mia. Oltre a Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, che riceverà il “Premio Domenico Modugno”.

«Polignano è orgogliosa di ospitare nuovamente questa manifestazione, che rende un doveroso omaggio al nostro illustre concittadino Domenico Modugno — spiega il sindaco Vito Carrieri — il quale, attraverso il suo talento ed i suoi testi, ha veicolato la musica italiana in tutto il mondo, valorizzando la nostra terra, dove si sente il mare, dove c’è la nostra casa, nascosta tra gli ulivi. Quest’anno l’evento propone un cast d’eccezione, tanto da meritare la trasmissione e diffusione su Rai, grazie al supporto della Regione».

I biglietti e diretta tv

Per partecipare all’evento live lunedì 29 agosto non sarà necessario acquistare il biglietto perché l’ingresso è gratuito e senza prenotazione. Tutta via, è previsto uno speciale dell’evento in tv sui canali Rai. Sabato 3 settembre Meraviglioso Modugno Show 2022 andrà in onda in seconda serata su Rai 1. Un programma di circa 60 minuti che integrerà la serata live dell’evento con una serie di interviste da backstage con gli artisti, gli ospiti, i luoghi e le emozioni collegate alla musica di Modugno e ai luoghi più suggestivi e significativi della Città di Polignano a Mare.