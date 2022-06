La scelta – The Choice: trama, cast e frasi del film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks

La scelta – The Choice è un film del 2016 e si base sul romanzo di Nicholas Sparks. L’opera cinematografica va in onda su canale 5 in prima serata martedì 14 giugno 2022.

La scelta – The Choice: trama

La scelta – The Choice è un film del 2016 di genere drammatico diretto da Ross Katz. La pellicola si base sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, uscito nel 2007.

La trama racconta di Gabby Holland che è una studentessa di medicina. La storia si arricchisce quando si trasferisce in una nuova casa a Wilmington, dove il suo vicino di casa si innamora a prima vista di lei. Travis è un veterinario dal carattere arrogante che, in assenza del fidanzato di lei, comincia a frequentare assiduamente la ragazza e tra i due nasce una storia d’amore passionale. Il ritorno del fidanzato metterà in crisi Gabby e Travis dovrà fare una mossa importante per conquistarla. Anni dopo, sposati e con figli, la coppia felice è travolta da una svolta drammatica.

La scelta – The Choice: cast

I due protagonisti in primo piano del film sono Benjamin Walker e Teresa Palmer, nei ruoli rispettivamente di Travis e Gabby. Il resto del cast è formato da: Maggie Grace (Stephanie Parker), Alexandra Daddario (Monica), Tom Welling (Dr. Ryan McCarthy), Tom Wilkinson (Dr. Shep), Noree Victoria (Liz), Brad James (Ben), Anna Enger (Megan), Wilbur Fitzgerald (Mr. Holland), Callan White (Mrs. Holland), Jesse C. Boyd (Matt), Dianne Sellers (Jackie) e Brett Rice (Dr. McCarthy).

Le frasi del film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks

Siccome il film è tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, ci sono diverse frasi che ritornano. Ecco alcune:

“Fino a che punto si deve arrivare per amore?”

“Stava ancora cercando di dare un senso alle proprie emozioni, quando Travis emerse dall’oceano e si incamminò nella sua direzione, scrollandosi l’acqua dai capelli. Un attimo dopo si lasciò cadere al suo fianco, sulla sabbia e, quando i corpi si sfiorarono casualmente, Gabby ebbe una fugace visione di loro due seduti vicini nel futuro in un centinaio di altre giornate come quella”.

“I colori così, intensi da sembrare vivi, lo avevano indotto a pensare che a volte la natura ci manda dei segnali, che è importante ricordare che la gioia può sempre seguire la disperazione. Ma un attimo dopo l’arcobaleno era svanito e la grandine era tornata e lui si era reso conto che a volte la gioia è soltanto un’illusione”.

“Stava seduto a guardarla, chiedendosi che cosa pensasse o se pensasse. Il suo mondo era un mistero”.

“L’indomani, avrebbe acquistato un libro di astronomia, decise. Avrebbe studiato le stelle, poi avrebbe invitato Kevin a trascorrere una serata romantica sulla spiaggia e gli avrebbe indicato il cielo, stupendolo con la sua conoscenza galattica… l’indomani avrebbe cominciato a essere una donna diversa, una persona migliore”.

