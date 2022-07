La strada del silenzio, serie tv: trama, cast e quante puntate sono

La strada del silenzio è una serie tv, tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. La sceneggiatura si muove tra giallo e nera con tante soprese e un finale inaspettato. Una serie da edere tutta di un fiato anche se la Mediaset manderà in onda ogni settimana solo alcuni episodi. Le riprese della serie tv si sono svolte in Grecia. In particolare sono state coinvolte le città di Eleusi e la capitale Atene.

La strada del silenzio, serie tv: trama

La strada del silenzio è una serie tv tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. Alla base della storia c’è un’antica leggenda tedesca ma la serie è girata ed ambientata in Grecia. La storia, infatti, si sviluppa in una piccola cittadina greca, la tranquillità viene turbata da un evento inaspettato: lo scuolabus con a bordo nove bambini scompare nel nulla. Tra di loro ci sono Aristea, figlia di Athena e Vasilis, e Alkis, figlio di Manto e del sindaco Niketas. Le indagini della polizia sembrano giungere alla conclusione che si tratti di un rapimento a cui dovrebbe seguire una richiesta di riscatto. La giovane giornalista Thalea, sorella di Athena, torna a Vathi proprio il giorno della tragedia, e inaspettatamente riceve lei la telefonata dei rapitori.

Thalea è costretta a tornare a Vathi e a trasmettere la richiesta dei rapitori al capo delle indagini, Nasos Economidis. Tutti si chiedono perché i rapitori abbiano scelto di contattare proprio lei, quale sia il suo collegamento con il caso, a parte il fatto che le due nipoti sono tra i bambini scomparsi. I rapitori sanno tutto dei bambini e delle loro famiglie, e danno istruzioni a Elpida e Savvas su cosa devono fare. La cifra del riscatto che chiedono è davvero molto alta, e questo preoccupa molto i genitori.

La strada del silenzio: cast

Penelope Tsilika è Thalea Karouzou: giornalista, sorella di Athena (Anthi Efstratiadou) ed Orpheus , vive a Salonicco ma torna a Vathi proprio il giorno della sparizione dello scuolabus, restando inevitabilmente coinvolta nella vicenda;

giornalista, sorella di (Anthi Efstratiadou) ed , vive a Salonicco ma torna a Vathi proprio il giorno della sparizione dello scuolabus, restando inevitabilmente coinvolta nella vicenda; Dimitris Lalos è Nasos Economidis: capo delle indagini;

capo delle indagini; Anthi Efstratiadou è Athena Karouzou: sorella di Thalea, moglie di Vasilis (Christos Loulis) e madre di Aristea , una delle bambine dello scuolabus;

sorella di Thalea, moglie di (Christos Loulis) e madre di , una delle bambine dello scuolabus; Antōnīs Kafetzopoulos è Spyros Karouzos: padre di Thalea, Athena ed Orpheus;

padre di Thalea, Athena ed Orpheus; Giannos Perlegas è Niketas Gekas: sindaco di Vathi e padre di Alkis , uno dei bambini dello scuiolabus;

sindaco di Vathi e padre di , uno dei bambini dello scuiolabus; Vicky Papadopoulou è Manto Karouzou: moglie di Niketas e madre di Alkis;

moglie di Niketas e madre di Alkis; Christos Loulis è Vasilis Totsis: marito di Athena e padre di Aristea;

marito di Athena e padre di Aristea; Hristina Heila-Fameli è Elpida Giannari: anche lei in mano ai rapitori;

anche lei in mano ai rapitori; Marisha Triantafyllidou è Ioulia Xenou;

Nikolas Papagiannis è Mihalis Topalis.

Quante puntate sono

La serie tv è strutturata in tredici episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda tre per volta, per quattro settimane ed altrettante prime serate, il mercoledì sera. Il finale di stagione va quindi in onda il 3 agosto, quando saranno trasmessi gli ultimi quattro episodi.

