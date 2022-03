Laura Maddaloni: figlie, altezza, tatuaggi della moglie di Clemente Russo, campionessa di Judo

Laura Maddaloni è una campionessa di judo e nel marzo 2022, insieme a suo marito Clemente Russo è nel cast del reality de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda il lunedì 21 marzo.

Laura Maddaloni: altezza della campionessa di judo

Laura Maddaloni è nata a a Napoli l’11 aprile del 1980. Cresce con la passione del judo anche perché il padre Gianni è noto maestro di judo. Anche i due fratelli sono campioni di judo. Il più piccolo Marco nel 2013 ha vinto l’edizione del celebre programma Pechino Express. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha vinto l’Isola dei Famosi nel 2009.

Dalla passione poi è diventata judoka professionista, raccogliendo buoni risultati nel corso della sua carriera. Nel 2001 ha vinto la medaglia di bronzo nell’Europeo a squadre e nell’Europeo per club, nella categoria 57 kg. È stata bronzo nella stessa categoria anche ai Giochi del Mediterraneo di Almería nel 2005.

Oggi, insieme al marito Clemente Russo gestiscono il Centro di Alta Specializzazione Sportiva “Clemente Russo and Maddaloni Brothers”, un centro polifunzionale per lo sport a 360° che vede come proprietari e gestori anche Marco e Pino Maddaloni.

Laura Maddaloni: figlie della moglie di Clemente Russo

L’ex pugile Clemente Russo è sposato dal 2008 con la campionessa di judo Laura Maddaloni. Insieme hanno avuto tre figlie: Rosy (9 agosto 2011) e le gemelle Jane e Janet (2013). La coppia ha celebrato un matrimonio da favola nell’abbazia di San Gennaro a Cervinara.