Le Iene presentano: il Giallo di Ponza, lo speciale dedicato a Gianmarco Pozzi: dove e quando vederlo

Le Iene presentano: il Giallo di Ponza: dove e quando vedere lo speciale dedicato all’omicidio del giovane Gianmarco Pozzi, campione di kick boxing.

“Le Iene presentano: il Giallo di Ponza”: dove e quando vederlo

Le Iene tornano su Italia 1 alle ore 21:20 di domenica 31 luglio con lo speciale della serie Le Iene Presentano incentrato esclusivamente sul Giallo di Ponza. L’appuntamento del format dedicato al giovane Gianmarco Pozzi e alla sua drammatica morte è condotto da Giulio Golia ed è stato scritto da Francesca Di Stefano. L’obiettivo è quello di fornire una ricostruzione dettagliata dei fatti che, nella notte del 9 agosto 2020, hanno portato alla prematura scomparsa di Pozzi.

Lo speciale de Le Iene è visibile non solo su Itali 1 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, accedendo alla sezione dedicata alle dirette.

Lo speciale dedicato a Gianmarco Pozzi

Gianmarco Pozzi, campione di kick boxing, aveva l’abitudine di lavorare come addetto alla sicurezza in alcuni locali durante i mesi del periodo estivo. Nella notte di domenica 9 agosto 2020, tuttavia, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto alla fine di un terrazzamento dopo ave compiuto un volo di circa tre metri. In un primo momento, l’accaduto pareva rientrare nei canoni di un incidente. Con il trascorrere dei giorni e il procedere delle indagini, però, la morte di Pozzi ha cominciato ad assumere contorni sempre più diversi e angoscianti.

In un primo momento, il decesso del giovane era stato imputato a una caduta avvenuta dopo una corsa compiuta in preda all’euforia della cocaina. Successivamente, è stato ipotizzato che la vittima fosse stata picchiata e poi uccisa in occasione di una spedizione punitiva da ricollegare all’attività di gruppo di alcuni spacciatori presenti sull’isola di Ponza.

Lo speciale de Le Iene dedicato a Gianmarco Pozzi consente ai telespettatori di ascoltare le registrazioni girate sul posto il giorno dopo l’omicidio, fornite da una delle sorelle della vittima per aiutare con le indagini. Vengono, inoltre, diffuse le analisi del professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza di Roma.