Le ragazze di Wall Street: storia vera, trama e cast del film

Le ragazze di Wall Street: il film porta sul grande schermo una vicenda ispirata a fatti reali. Una storia di riscatto sociale e femminile contro il potere economico degli uomini d’affari.

Le ragazze di Wall Street: storia vera

Il film Le ragazze di Wall Street è basato su di un’inchiesta del New York Times condotta dalla giornalista Jessica Pressler nel 2015, dal titolo “The Hustlers at Scores”. L’articolo racconta delle vicende di un gruppo di spogliarelliste che si sentono derubate dal sistema economico di Wall Street e così cercano vendetta e giustizia.

Con il film, la regista e sceneggiatrice Lorena Scalfaria ha cercato di raccontare e portare sul grande schermo una storia, ispirata a fatti realmente accaduti, di riscatto sociale con un cast al femminile.

Le ragazze di Wall Street: trama

Al centro della trama ci sono un gruppo di spogliarelliste che si pongono come obiettivo di truffare i ricchi di Wall Street. Destiny, una giovane e bella stripper, lavora in un club di New York, il Moves, per aiutare economicamente la nonna. Qui conosce Ramona, molto popolare e sensuale, e diventa la sua protetta. Insieme le due ragazze riscuotono molto successo con i loro clienti, si tratta di uomini d’affari di Wall Street. Ma, nel 2008, la crisi economica colpisce la Grande Mela e le cose iniziano a cambiare. Così le due ballerine iniziano ad avere pochi guadagni, nel frattempo Destiny rimane incinta della sua prima figlia, Lily. Non riuscendo a trovare un altro lavoro, Destiny torna a lavorare nel club che aveva lasciato durante la gravidanza, ma i soldi sono pochi e il locale è cambiato, Per guadagnare, infatti, le stripper sono obbligate ad avere rapporti sessuali con i clienti. Ma Ramona si mette in testa altri obiettivi per lei e per loro. Infatti, insieme ad altre due ragazze, Mercedes e Annabelle, infatti, mettono in atto un nuovo schema. Ramona adocchia gli uomini più ricchi in altri bar, li droga e li conduce al Moves, dove le ragazze rubano le carte di credito, i contanti e gli oggetti di valore.

Il cast del film

Il cast vede senza dubbio al centro le figure di Jennifer Lopez nei panni di Ramona e Destiny che è interpretata da Constance Wu. Nel cast anche Julia Stiles (Elizabeth), Keke Palmer (Mercedes), Lili Reinhart (Annabelle), Lizzo (Liz), Cardi B (Diamond), Mercedes Ruehl (Mama), Trace Lysette (Tracey), Wai Ching Ho (nonna di Destiny) e Usher, nel ruolo di se stesso.

