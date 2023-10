Leonor, chi è la futura regina di Spagna: giuramento alla Costituzione

Leonor è l’ultima erede a trono della Spagna. Figlia di re Filippo VI, la principessa nella giornata di martedì 31 ottobre 2023 ha giurato fedeltà alla Costituzione.

Leonor, chi è la futura regina di Spagna

Leonor de Todos los Santos è l’erede a trono di Spagna. Nata a Madrid nel 2005, la principessa ha giurato fedeltà alla Costituzione martedì 31 ottobre 2023. Leonor ha frequentato una scuola privata a Madrid, il “Colegio Santa María de los Rosales”, prima di entrare in collegio al UWC Atlantic College (nella foto), in Galles, dove ha sostenuto l’esame di maturità. Nel mese di agosto ha iniziato una formazione militare di un anno presso l’Accademia dell’esercito, che continuerà con un anno di formazione nell’Aeronautica e un altro nella Marina. Da sottolineare come la principessa oltre allo spagnolo parla francese, inglese e catalano e sta imparando il basco e il galiziano.

Giuramento alla Costituzione

“Giuro di adempiere fedelmente ai miei doveri, di osservare e far rispettare la Costituzione e le leggi, di rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e fedeltà al re”, ha detto Leonor, appoggiando una mano al testo della Costituzione, posto al centro del palco d’onore, allestito in aula appositamente per la cerimonia. “Altezza, 37 anni fa Gregorio Peces Barba accompagnò suo padre in questo atto cruciale. Oggi ho il privilegio di accompagnarla io e in suo onore ripeterò le parole pronunciate quel giorno dal presidente (del Congresso): le Cortes generales hanno appena ricevuto il giuramento prestato da vostra altezza nel rispetto della Costituzione come erede della Corona. Viva la Costituzione, viva la Spagna, viva il re”, ha detto Armengol.