Lillo e Greg si sono separati? Carriera, film e storia del duo comico

Chi sono Lillo e Greg, il duo comico famoso in Italia che tornerà prossimamente al cinema con il film Gli idoli delle donne?

Lillo e Greg si sono separati? Carriera e storia

Pasquale “Lillo” Petrolo, nato a Roma il 27 agosto 1962, e Claudio “Greg” Gregori, nato a Roma il 17 novembre 1963, costituiscono il duo comico Lillo e Greg. I due comici si sono incontrati per la prima volta nel 1986 presso la casa editrice specializzata in fumetti Onmolloemme, poi convertita in ACME. Entrambi, infatti, erano autori di strisce comiche.

In seguito al fallimento di ACME nel 1991, hanno deciso di collaborare e dare vita a un nuovo progetto, creando il gruppo musicale umoristico Latte & i suoi Derivati (LDS). Da questa esperienza, è nato poi il duo comico Lillo e Gregche ha rapidamente conquistato il pubblico italiano e che è ancora attivo a distanza di oltre trent’anni dalla sua istituzione.

Nel 1997, i due comici hanno fatto parte del gruppo che ha fondato la fortunata trasmissione di Italia 1 Le Iene, lavorando al format per tre anni consecutivi. Successivamente, con Franco Stradella, hanno contribuito alla realizzazione di una serie di minifilm ossia Arancia meccanica, Le Iene anni 1970 e Ienissima.

Nel 2001, sono entrati a far parte del cast de L’Ottavo Nano, programma satirico condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti, mentre sono stati autori e co-conduttori di Mmmh! nel 2002, al fianco di Rosalia Porcaro e Neri Marcorè. La sigla del programma, al pari di quella de Le Iene, è stata realizzata da Greg ed è stata eseguita dai Blues Willies. Successivamente, hanno partecipato ad altri format sia in coppia che separatamente.

In solitaria, ad esempio, Lillo è comparso nella prima e nella seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Film del duo comico

Lillo e Greg non si sono limitati ad affermarsi in ambito televisivo. Negli anni, infatti, hanno lavorato anche a molti film e spettacoli teatrali. Tra le loro opere più famose possono essere citate La fantastica avventura di Mr. Starr, Marchette in trincea – Work in Regress, L’uomo che non capiva troppo – Reloadead. Più recente è, invece, è Gagmen – Upgrade, show teatrale composto da un mix di classici del loro repertorio e nuovi sketch.

Il 14 aprile 2022, invece, esce nelle sale italiane l’ultimo film del duo comico intitolato Gli idoli delle donne.