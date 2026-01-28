L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana sui Pasdaran, dopo che Tajani ha proposto che siano considerati terroristi

È scontro tra Iran e Italia. L’Iran ha convocato l’ambasciatore italiano, Paola Amadei, per “le dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sui Guardiani della rivoluzione”. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Tasnim. Il ministro Antonio Tajani ha annunciato che domani, alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles, proporrà l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione – Pasdaran – nella lista delle organizzazioni terroristiche.

L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana sui Pasdaran, dopo le parole di Tajani

Stando a quanto riportato dall’agenzia Tasnim, il direttore generale per l’Europa occidentale del ministero degli Esteri iraniano, Alireza Yousefi, “ha protestato con fermezza” durante l’incontro con l’ambasciatore italiano per “le posizioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano, citando lo status giuridico dei Guardiani della rivoluzione come parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell’Iran”.

Yousefi ha quindi ammonito sulle “conseguenze distruttive di qualsiasi designazione contro i Guardiani della rivoluzione e ha chiesto di rivedere gli approcci sconsiderati del ministro degli Esteri italiano nei confronti dell’Iran”. Domani, in occasione della prima riunione del consiglio Affari Esteri del 2026, i 27 Paesi Ue sono chiamati a dare via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Teheran. Il regime di sanzioni che sarà usato per le nuove misure sarà, molto probabilmente, quello legato alla violazione dei diritti umani. Sul tavolo, come richiesto da molte capitali, c’è la definizione dei pasdaran iraniani come organizzazione terroristica. Sul punto al momento manca tuttavia l’unanimità dei 27.