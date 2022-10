Loredana Lecciso ultime notizie della showgirl ospite a Domenica In con Jasmine Carrisi: quanti anni ha, con chi sta, figli

Chi sono Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi? Madre e figlia sono ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In.

Chi sono Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi? Madre e figlia sono ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica Inin onda nel pomeriggio di domenica 2 ottobre.

Loredana Lecciso: quanti anni ha, con chi sta, figli

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano da oltre un ventennio, è ospite di Mara Venier a Domenica In insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Durante la puntata, la donna racconterà il suo rapporto con la figlia Jasmine e della sua famiglia composta dal secondogenito Bido e da Brigitta, nata dal suo precedente matrimonio. Il ritorno della Lecciso in tv avviene dopo una lunga assenza.

Nata il 26 agosto 1972, ha ottenuto il patentino da giornalista pubblicista nel 2021. Negli anni, tuttavia, è stata aspramente criticata dall’Ordine per le sue apparizioni televisivi e per i comportamenti esibiti. Pertanto, è stata radiata dall’albo. Ufficialmente, la decisione è stata associata al mancato pagamento delle quote. Nel 2022, tuttavia, è stata reintegrata.

Negli anni, ha preso parte a svariate trasmissioni televisive debuttando in una piccola emittente televisiva leccese Canale 8. È stata concorrente di La Fattoria nel 2004 e de L’Isola dei Famosi nel 2010 mentre con la sorella gemella Raffaella è apparsa spesso a Domenica In di Mara Venier e I raccomandati di Carlo Conti. Nel 2005, ha pubblicato il suo primo singolo Si vive una volta sola.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Fabio Cazzato tra il 1993 e il 1996. Dalla relazione è nata la figlia Brigitta. Successivamente, si è legata sentimentalmente ad Al Bano dal quale ha avuto altri due figli: Jasmine, nata nel 2001 e Al Bano junior detto Bido, nato nel 2002.

Ultime notizie della showgirl Loredana Lecciso ospite a Domenica In con la figlia Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è nata il 14 giugno 2021 da Al Bano e Loredana Lecciso. È sorella di Bido e sorellastra dei figli precedentemente avuti dal padre con l’ex moglie Romina Power: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Carrisi Jr.

Dal carattere estremamente forte e indipendente, pare abbia una relazione con Alessandro Greco ma sul profilo Instagram della ragazza non sembrano esserci indizi volti a confermare la love story. Ha avuto in passato una storia con Giuseppe Caggiula.

Nel mese di agosto 2021, ha contratto il Covid dal quale è guarita nell’arco di un breve periodo. Nella puntata di domenica 2 ottobre di Domenica In, presenterà il suo ultimo singolo Nessuno mai.