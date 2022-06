Love Mi, il concerto di Fedez e J-Ax a Milano: programma, ospiti, scaletta cantanti, diretta tv dell’evento

Love Mi è il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax in programma in Piazza Duomo di Milano il 28 giugno 2022.

Love Mi è il concerto organizzato da Fedez e J-Ax che avrà luogo martedì 28 giugno 2022 in Piazza Duomo a Milano a partire dalle ore 18. Alla base dell’evento che coinvolgerà tanti artisti c’è una finalità benefica.

Love Mi, il concerto di Fedez e J-Ax a Milano: programma

LoveMi è più di un semplice concerto: si tratta di un evento e show musicale organizzato da Fedez e J-Ax per una giusta causa. «Regalare alla città – ha spiegato il rapper – qualcosa di gratuito mi sembrava una bella cosa da fare». L’evento sarà gratuito con la finalità di raccogliere fondi utilizzati per la costruzione del nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti che sorgerà a Milano. Già dal 5 giugno è stato messo a disposizione un numero verde solidale, il 45595, per chi sarà presente o chi la seguirà in TV o comunque vorrà contribuire donando 2 euro.

Love Mi, il concerto: ospiti e scaletta cantanti

Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti saranno le conduttrici scelte per il concerto. Con loro ci sarà anche Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator. Di seguito, ecco la lista dei cantanti ed ospiti che parteciperanno:

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-Ax

La diretta tv dell’evento

Il concerto inizierà in Piazza Duomo alle 18:00. In piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone, è prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. Il live sarà trasmesso in diretta dalle 18:00 su Mediaset Infinity e dalle 19:00 su Italia 1. Così Anche da casa si potrà partecipare all’evento e contribuire allo scopo benefico del concerto.