Luca Barbareschi, chi è l’attore? Età, moglie, figli, patrimonio e malattia

Chi è Luca Barbareschi, l’attore che figura tra i produttori esecutivi del film Bla Bla Baby di Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli?

Luca Barbareschi, chi è l’attore? Età e carriera

Luca Barbareschi è nato il 28 luglio 1956 a Montevideo, in Uruguay, ed è un attore, regista, produttore cinematografico e televisivo, sceneggiatore, autore, direttore artistico ed ex politico italiano. Il padre dell’artista era Francesco Saverio Barbareschi, un imprenditore con un passato da partigiano, mentre la madre era l’economista di origine ebraica Maria Antonietta Hirsch.

Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha preso parte a oltre ottanta fiction e circa una ventina di varietà.

Nel 2008, ha deciso di intraprendere la carriera politica ed è stato eletto come deputato alle elezioni politiche militando tra le file del centrodestra. In seguito all’elezione, è rimasto in carica fino al 2013.

L’11 giugno 2012, Barbareschi si è reso protagonista di un’aggressione perpetrata ai danni di Filippo Roma, un inviato del programma Mediaset in onda su Italia 1 Le Iene. In questa circostanza, infatti, l’attore ha assalito il cameraman Marco Occhipinti, ha distrutto la telecamera e ha rubato lo smartphone dell’uomo con il quale stava filmando l’aggressione. Sul posto, si sono prontamente recate le forze dell’ordine che, tuttavia, non hanno effettuato nessun arresto. Inoltre, Barbareschi non è stato perquisito per via dell’immunità parlamentare. Il 28 agosto 2012, si è verificato un episodio analogo: l’attore, infatti, ha nuovamente colpito con calci e pugni Filippo Roma e il suo cameraman.

Barbareschi ha collaborato in qualità di produttore esecutivo al film Bla Bla Baby di Fausto Brizzi.

Moglie, figli, patrimonio e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini. La coppia ha avuto tre figlie: Beatrice, Eleonora e Angelica.

Per sette anni, poi, è stato compagno dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Al momento, ha una relazione con Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio. La coppia ha avuto due figli: Maddalena e Francesco Saverio.