L’anticiclone subtropicale africano “Lucifero” si sta espandendo con sempre maggiore forza. Quella appena iniziata sarà la settimana più calda dell’estate, con temperature che potranno raggiungere i 47-48 gradi al Sud.

Il sito www.iLMeteo.it comunica che la massa d’aria in arrivo si preannuncia rovente fino a 28/30 gradi a 1500 metri di altezza che questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno anche al Centro-Nord: fino a 38 gradi a Roma, Firenze, Bologna, ci penserà l’afa a rendere il tutto più insopportabile.

Il sistema di alert del ministero della Salute, online sul sito del dicastero, vede per domani 4 città a bollino rosso e 9 arancione che mercoledì diventeranno rispettivamente 8 e 13 sulle 27 città monitorate.

Il bollino arancione indica le temperature elevate e le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di popolazione. Quello rosso il rischio che persiste per 3 o più giorni.