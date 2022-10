Lucrezia Lando, chi è la maestra di Ballando con le Stelle? Età, vita privata, single, compagno, rapporto con Andrea Iannone e Vito Coppola

Chi è Lucrezia Lando, la maestra di ballo di Ballando con le Stelle che nel 2022 gareggia in coppia con il comico Dario Cassini?

Lucrezia Lando, chi è la maestra di Ballando con le Stelle? Età e carriera

Nata il 10 dicembre 1998 a Bassano del Grappa, ha mostrato la sua passione per il ballo sin da bambina, cominciato a prendere lezioni a dieci anni. Il suo interesse si rivolge presto ai balli di coppia, prediligendo il latino americano. Intanto, si è perfezionata anche nella danza classica e, grazie al suo grande talento, ha vinto molte competizioni nazionali e internazionali insieme al suo storico compagno di ballo Giacomo Ballarin. Con il ballerino, ha gareggiato ai Campionati mondiali di Ballo e agli International Over. Dal 2017, fa coppia con Lorenzo Zamparelli.

Ha partecipato al casting di Amici 13 ma il successo è arrivato nel momento in ha debuttato come maestra di ballo e ballerina professionista a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci nel 2018 con Giaro Giarratana. Nell’edizione del talent del 2020, ha danzato in coppia con Gilles Rocca, conquistando la vittoria. Nel 2021, è arrivata in semifinale con Andrea Iannone mentre nel 2022 gareggia in coppia con Dario Cassini. Negli anni, quindi, la ballerina è diventato uno dei membri principali del cast di professionisti del talent show di Rai 1 affidato alla conduzione della Carlucci.

Vita privata, single, compagno, rapporto con Andrea Iannone e Vito Coppola

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lucrezia Lando è particolarmente riservata. Nonostante le sia no stati attribuiti flirt sia con Gilles Rocca che con Andrea Iannone o ancora con Vito Coppola, la ballerina ha deciso di pubblicare una foto su Instagram per comunicare ufficialmente il suo fidanzamento con il collega di Ballando con le Stelle e ballerino professionista Marco De Angelis.

Sul suo profilo Instagram, Lando vanta oltre 71 mila followers.