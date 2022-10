Dario Cassini a Ballando con le Stelle, chi è? Età, altezza, vita privata, moglie e figlio del comico

Chi è Dario Cassini, il comico che sta partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci?

Nato a Napoli il 18 giugno 1967, Dario Cassini è figlio di un medico prematuramente scomparso. Ha due fratelli: Riccardo, comico e autore di programmi televisivi; e Marco, direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax. Nel corso dell’adolescenza, i suoi genitori hanno tentato di spingerlo a intraprendere la carriera di medico o avvocato ma ha infine scelto di seguire la sua passione per lo spettacolo.

Dopo il diploma all’Accademia di Arte drammatica del teatro La Scaletta, è preso parte allo show Il principe azzurro con Raffaella Carrà e alla miniserie La voglia di vincere. Nel 1990, invece, ha ottenuto un piccolo ruolo nel film In nome del popolo sovrano di Luigi Magni.

Il grande successo è arrivato negli anni ’90 del secolo scorso quando, dopo aver partecipato a svariati programmi e fiction, è approdato a Le Iene. Nel 2001, ha cominciato a esibirsi a Zelig per poi dare inizio alla sua avventura a Colorado.

Ha anche recitato in diversi film come Cemento Armato del 2007, Ex del 2009, Nessuno mi può giudicare del 2011, I predatori del 2020, La donna per me del 2022. Al momento, figura tra i concorrenti di Ballando con le Stelle in coppia con la maestra Lucrezia Lando.

Vita privata, moglie e figlio del comico

Il comico è estremamente riservato rispetto alla sua vita privata. Dario Cassini, tuttavia, ha rivelato di avere una compagna con la quale vive una relazione lontana dai riflettori e dal gossip. La coppia ha un figlio di nome Raffaele.

Non resta che aspettare e scoprire se il comico deciderà di rivelare ulteriori dettagli durante la sua permanenza a Ballando con le Stelle.