Ludovica Perissinotto, Barù fidanzato? Età, altezza, Miss Italia e carriera della modella

Ludovica Perissinotto, Barù fidanzato? Quando è nata e chi è la modella che l’ex gieffino e food blogger pare stia frequentando.

Ludovica Perissinotto, Barù fidanzato? Il rapporto del food blogger con Jessica Selassiè

Barù è stato uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ha conquistato i fan del reality soprattutto per il suo rapporto speciale con la vincitrice del format Jessica Hailè Selassiè. Nel corso dello show, infatti, suoi social è nato il fandom dei “Jerù” che sperava nella nascita di una storia d’amore tra la principessa etiope e il food blogger.

In numerose circostanze, tuttavia, se la Selassiè aveva ammesso il proprio interesse nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca, Barù aveva più volte ribadito di considerare la principessa soltanto come un’amica, negando ogni genere di interesse romantico nei suoi confronti. Simili affermazioni erano state ribadite anche in occasione di una recente partecipazione del food blogger a Verissimo.

Nelle ultime ore, poi, sembrerebbe che il sogno dei “Jerù” sia ufficialmente naufragato in quanto l’ex gieffino avrebbe cominciato a frequentare una modella, dimenticando definitivamente la principessa.

Età, altezza, Miss Italia e carriera della modella

Barù fidanzato? La modella che pare il food blogger stia frequentando sarebbe Ludovica Perissinotto. La giovane donna è nata nel 1993 a Teramo e, nel 2011, è stata eletta Miss Abruzzo. Successivamente, ha partecipato a Miss Italia e, in questa circostanza, ha conquistato la fascia di Miss Eleganza.

Conclusa la parentesi dei concorsi di bellezza, Perissinotto ha debuttato ufficialmente nel mondo della moda ad “Alta Roma”, cominciando a posare e sfilare per alcuni importanti brand internazionali.

La modella è particolarmente attiva sui social media. Su Instagram, vanta un seguito di oltre 6.000 followers tra i quali figura anche il presunto fidanzato Barù Gaetani. Come segnalato dai fan più incalliti, sono molti i post condivisi dalla Perissinotto che sono stati corredati dai like dell’ex gieffino.