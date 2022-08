Ma cosa ti dice il cervello: trama, cast e dove è stato girato il film con Paola Cortellesi

Ma cosa ti dice il cervello è un film del 2019 diretto da Riccardo Milani, compagno di vita nella vita di tutti giorni della protagonista Paola Cortellesi. Il film ha come protagonisti soprattutto i luoghi dove è girato che sono per la maggior parte fuori Italia.

Ma cosa ti dice il cervello: trama

Il film racconta la storia di Giovanna, madre separata che lavora presso il Ministero dell’economia e delle finanze. In realtà è solo un lavoro di copertura perchè in segreto è un’agente operativo della Sicurezza Nazionale. Data la sua seconda attività, Giovanna deve mantenere un profilo basso e, nonostante sia molto brava nel suo lavoro, nella vita personale è un disastro. Sua figlia Martina è in fase preadolescenziale e non va d’accordo con la madre. Ma Giovanna deve anche gestire la sua, di madre, in crisi ormonale di mezza età. Nel mezzo vi è la caccia ad un terrorista internazionale.

Ma cosa ti dice il cervello: cast

Paola Cortellesi : Giovanna Salvatori,

: Giovanna Salvatori, Stefano Fresi : Roberto Desideri,

: Roberto Desideri, Tomas Arana : Eden Bauen,

: Eden Bauen, Teco Celio : Gerard Colasante,

: Gerard Colasante, Remo Girone : Comandante D’Alessandro,

: Comandante D’Alessandro, Vinicio Marchioni : Marco,

: Marco, Lucia Mascino : Francesca,

Francesca, Ricky Memphis : Dario Carocci,

: Dario Carocci, Paola Minaccioni : Anita Ruggiero,

: Anita Ruggiero, Alessandro Roja : Claudio, il manager,

: Claudio, il manager, Inoltre Giampaolo Morelli: Enrico,

Enrico, Claudia Pandolfi: Tamara,

Tamara, Emanuele Armani : Edoardo Grazioli,

Edoardo Grazioli, Carla Signoris: Agata,

Agata, Chiara Luzzi: Martina,

Martina, Paolo Antonini: Carrara,

Carrara, Infine Marco Pancrazi: Iacobelli.

Dove è stato girato il film con Paola Cortellesi

Le riprese del film hanno visto toccare diversi punti in Europa. La stazione dove Giovanna (Cortellesi) riesce a impedire che Eden Bauen (Arana) prenda il treno per Burgos è la Stazione di Sevilla-Santa Justa, situata in Avenida de Kansas City a Siviglia (Spagna). La chiesa all’esterno della quale Giovanna ruba l’auto di due sposi per gettarsi all’inseguimento di Eden Bauen (Arana)è la Chiesa de la Señora Santa Ana, situata in Plazuela de Santa Ana a Siviglia (Spagna). La strada dove un cameriere rischia di essere investito per due volte durante l’inseguimento, prima da Eden Bauen (Arana) e poi da Giovanna, è Calle San Jacinto a Siviglia (Spagna).

Il teatro di flamenco dove gli ex compagni di scuola di Giovanna aiutano la donna a catturare Eden Bauen (Arana) è Tablao Flamenco Los Gallos, situato in Plaza de Santa Cruz 11 a Siviglia (Spagna). Questo è il momento dell’arresto del criminale. Il castello sede del parco divertimenti nel quale Giovanna, travestitasi da Biancaneve, scopre che quella sera Anita (Minaccioni) ordinerà del sushi è il Castello Medici-Strozzi, situato in Via Tenuta del Cavaliere 230 a Roma in località Lunghezza. I mulini presso i quali, durante l’inseguimento a Eden Bauen (Arana), Roberto (Fresi) riceve una telefonata da Tamara (Pandolfi) che le chiede dove fossero finiti sono i mulini a vento di Consuegra, situati sul Cerro Calderico a Consuegra (Spagna).

La palazzina dove abita Anita , la donna che aveva aggredito Francesca , si trova in Viale del Tintoretto 302 a Roma. L’albergo in Marocco nel quale Giovanna viene inviata in missione dai servizi segreti per catturare Gerard Colasante (Celio) si trova effettivamente a Marrakech (Marocco), ma l’insegna dipinta sulla facciata è falsa perché non esiste nessun Rihab Hotel nella cittadina africana e anche le finestre sono state ritoccate digitalmente. Si tratta infatti dell’Adam Park Marrakech & Spa, situato in Zone Touristique Agdal. Il bagno turco per soli uomini nel quale Giovanna vede Gerard Colasante (Celio) incontrarsi con Eden Bauen (Arana) è in realtà la piscina dell’hotel Demeures d’Orient Riad Deluxe & Spa, situato in 10 Arset Ben Nasser a Marrakech (Marocco).

Leggi anche: Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: scaletta delle canzoni, ospiti e diretta dell’ultima puntata