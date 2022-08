Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: scaletta delle canzoni, ospiti e diretta dell’ultima puntata

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 va in scena con il quinto ed ultimo appuntamento di concerti in onda su Italia 1 in prima serata.

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: martedì 2 agosto va in onda l’ultima puntata della serie di concerti che sono partiti all’inizio del mese di luglio in onda sempre su Italia 1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Anche per ‘ultima puntata sono previste delle esibizioni on the road. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: scaletta delle canzoni ed ospiti

Cornetto Battiti Live va in onda con l’ultima puntata ed appuntamento di quest’estate. Al timone della conduzione ci sono sempre Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme ai due presente anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. I concerti si sono alternati sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Saliranno sul palco di Trani nella quinta e ultima puntata tanti gli artisti protagonisti del panorama musicale nazionale ed internazionale: LDA, Tancredi, Deddy, Luigi Strangis, Boomdabash, Annalisa, Elodie, Achille Lauro, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte,Aka7even, Ana Mena, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Noemi, Donatella Rettore, Darin, Emis Killa, Dolcenera, Berna,M¥SS KETA.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez, Mara Sattei e Tananai da Otranto e Matteo Romano da Lucera.

La diretta dell’ultima puntata

Dopo le due puntate a Bari, e le successive due a Gallipoli, martedì 2 agosto la puntata è stata registrata a Trani per la sua ultima puntata. I concerti di Battiti live vanno in onda il martedì alle 21.15 su Italia 1, a partire dal 5 luglio. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.