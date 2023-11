Maltempo al centro sud con forti piogge e vento in arrivo: dove e per quanto tempo

Maltempo al centro sud nelle prossime ore: piogge e vento insisteranno sul alcune regioni per poi lasciare spazio all’arrivo di basse temperature che scenderanno bel oltre la media. Ecco dove e fino a quando. Come riferiscono gli esperti si tratta della perturbazione numero 10 del mese di novembre.

Maltempo al centro sud con forti piogge e vento in arrivo

Il maltempo continua ad essere presente nel mese di novembre e nei prossimi giorni si abbasseranno di molto anche le temperature. Sono previste piogge e forti venti già nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la regione valida dalle 23 di oggi alle 23 di domani, giovedì 23 novembre. La Protezione civile raccomanda “ai sindaci e alle autorità competenti di tutto il territorio regionale di attuare le misure previste dai piani di protezione civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (comprese le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori) e del moto ondoso”.

Dove e per quanto tempo

Sono previste nelle prossime ore piogge su Medio Adriatico e Sud, e tra Abruzzo e Molise ci sarà anche la neve in alta collina, fino ai 1000 metri. Inoltre, i rovesci si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. Temporali sono attesi anche sul Salento.

Non solo piogge ma anche il freddo è pronto a far visita all’Italia dal 25 novembre fino alla prima settimana di dicembre. A Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C; a Bologna e Firenze il termometro oscillerà tra -1 e 7°C così come a Roma con 0°/9°. La neve intorno a 1500 metri è prevista lungo l’Appennino centrale.