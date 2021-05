Marco Travaglio, ospite ieri a Mezz’ora in più da Lucia Annunziata, ha parlato della caduta del governo Conte e della sostituzione dell’Avvocato del Popolo a Palazzo Chigi con Mario Draghi.

Marco Travaglio: “Conte buttato giù per quello che ora sta accadendo con Draghi”

Nel video il direttore del Fatto spiega che Conte è stato buttato giù perché accusato di volere una gestione autoritaria del Recovery Plan e di volere molti tecnici. Ma la stessa storia sta succedendo adesso con Draghi. Ma senza che succeda nulla e che nessuno protesti. Secondo Travaglio Conte si è salvato da un agguato preparato un anno fa a causa dello scoppio della pandemia. Poi è caduto nella trappola di Renzi.

“Conte buttato giù perché accusato di voler avere gestione autoritaria, con tecnici, del recovery, ma è quello che sta accadendo ora con Draghi” @marcotravaglio #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/Nm0NRwYxSs — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) May 30, 2021

Travaglio dice anche che il MoVimento 5 Stelle appoggia il governo Draghi per la sindrome di Stoccolma, ovvero perché il prigioniero tende ad avvicinarsi al suo carceriere. E aggiunge che se si rivotasse ora su Rousseau probabilmente vincerebbe il no, viste le prime scelte di Draghi in materia di economia e ambiente.