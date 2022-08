Maria Rosa De Sica, chi è e cosa fa nella vita la figlia dell’attore romano

Maria Rosa De Sica è la figlia dell’attore romano Christian De Sica. Non ha seguito le orme del padre, tuttavia si è fatta conoscere in televisione esibendosi insieme all’attore durante uno show a lui dedicato.

Maria Rosa De Sica, chi è

Maria Rosa De Sica è la figlia dell’attore Christian De Sica. La ragazza è nata il 24 giugno del 1987 ma non ha intrapreso la carriera artistica come il padre, nonostante ha dimostrato qualche volta delle doti canore, ad esempio. Infatti, ha tra i suoi hobby poprio la passione per il canto. Era stato il padre ad ispirarla per quanto riguarda la musica e lei si è esibita così insieme al lui nel programma di Rai 1 “Una serata fra amici”. Dopo la serata lei aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avevo voglia di condividere un momento intimo con papà. La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero bambina: il pomeriggio rientrava a casa, si metteva in salone e ascoltava la musica ad alto volume. Io lo osservavo mentre cantava e si rilassava così. Ho sempre studiato musica ma non ho mai cantato su un palco, un po’ per timidezza, un po’ perché sono molto riservata”.

Cosa fa nella vita la figlia dell’attore romano

Dopo essersi laureata all’Istituto Europeo di Design, ha frequentato un master in Fashion Design all’Accademia del Lusso ed ha svolto uno stage nella casa di moda Ferragamo. Ha fondato anche un suo brand che si chiama “Mariù“. Una passione per la moda che è nata grazie alla tata: “Me l’ha trasmessa la mia tata Violetta, che oggi ha 86 anni. All’inizio mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto, poi a usare la macchina da cucire” ha raccontato la figlia di Christian de Sica a Grazia.

Maria Rosa si è sposata con Federico Pellegrini, come lei, è uno stilista. Infatti, insieme hanno fondato il loro brand: “Mariù è sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia: il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini, che mascalzoni…”

Leggi anche: Una serata tra amici, omaggio a Christian De Sica: ospiti ed anticipazioni dello show su Rai 1. Biglietti dello spettacolo