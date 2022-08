Una serata tra amici, omaggio a Christian De Sica: ospiti ed anticipazioni dello show su Rai 1. Biglietti dello spettacolo

Una serata tra amici: la Rai ha deciso di omaggiare in prima serata la carriera e la vita dell’attore Christian De Sica. Tanti ed importanti saranno gli ospiti che arricchiranno lo show che sarà visibili sia in streaming ma ci sarà anche la possibilità di assistere dal vivo allo spettacolo dell’attore.

Una serata tra amici, omaggio a Christian De Sica: ospiti ed anticipazioni

La Rai ha deciso di omaggiare la carriera dell’attore Christian De Sica con una serata tutta dedicata alla sua carriera. Ecco come presenta l’evento in onda su Rai 1 in prima serata: “Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano, Christian De Sica sarà riproposta da Rai1 venerdì 5 agosto, in prima serata, alle 21.25. “Una serata tra amici” è un importante one man show che ha segnato il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di trentadue elementi”. Tra gli sopiti, ci sarà su tutti il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone.

Biglietti dello spettacolo dal vivo

Non finisce qui perché l’attore De Sica ritorna dal vivo per una serata sulla scia dei ricordi, del cinema e della musica, che riprende il titolo dello speciale televisivo trasmesso da Raiuno. Ecco dove avere informazioni per acquistare i biglietti dello spettacolo: clicca su teatro.it. Nel mese di agosto, ci sono due date disponibili in due città campane per poter assistere dal vivo allo spettacolo dell’attore.

Leggi anche: Grand Hotel, terza stagione su Canale 5: trama, episodi, cast e dove vederla in streaming