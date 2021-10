L’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19 e Ad di Invitalia, Domenico Arcuri è indagato per peculato e abuso d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma sulle mascherine provenienti dalla Cina che vedeva già indagati, tra gli altri, il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis (leggi l’articolo).

Arcuri è stato interrogato sabato a Roma dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. L’ex commissario straordinario era stato già iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione (leggi l’articolo), ma per questa ipotesi di reato la Procura ha chiesto al gip l’archiviazione.

“E’ stato così possibile – fa sapere l’ufficio stampa dell’ex commissario Arcuri – un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’Autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine il dottor Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto”.

L’inchiesta sulla maxi fornitura cinese.

L’inchiesta della Procura di Roma che coinvolge Arcuri è la stessa che a febbraio aveva portato agli arresti domiciliari il trader ecuadoregno Edisson Jorge San Andres Solis (leggi l’articolo) e all’emissione di tre misure interdittive nei confronti di Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri.

La vicenda ruota attorno alla fornitura di 801 milioni di mascherine che lo Stato italiano ha acquistato a marzo del 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia, dalla Cina per oltre 1,2 miliardi di euro. Denaro ghiotto per il quale il gruppo si è messo in moto con gli intermediari che hanno sfruttato la conoscenza tra Benotti e l’ex Commissario Arcuri per ottenere il pagamento, dai fornitori cinesi, di provvigioni per 77 milioni di euro.