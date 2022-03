Maurizio e Stefania, chi è la coppia dell’Ultima fermata

Maurizio e Stefania sono sposati da quattro anni e sono protagonisti nel nuovo programma targato Mediaset, Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura.

Maurizio e Stefania: vita privata

Maurizio e Stefania sono sposati da circa da 4 anni. Non hanno figli, ma lei li vorrebbe. Proprio questo desiderio non condiviso ha allontanato i due coniugi. Lui si dice non pronto ancora a diventare padre. Nonostante siano molto innamorati, c’è qualcosa che li porta a stare lontani, ecco perché si sono rivolti al nuovo programma della Mediaset.

La coppia protagonista dell’Ultima Fermata

Maurizio e Stefania sono protagonisti del nuovo programma Ultima Fermata, dove le coppie che partecipano non stanno attraversando un momento felice e facile della storia d’amore. Le coppie dovranno così scegliere se porre fine definitivamente alla storia oppure no.

Nel video di presentazione del programma, Maurizio ha sottolineato come non voglia assolutamente perdere sua moglie: “Ho paura di perderla, non voglio stare senza di lei”. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola – aggiunge Maurizio nella clip di presentazione – Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”.

Puntate dello show di Simona Ventura

‘Ultima Fermata’ inizia mercoledì 23 Marzo, a partire dalle 21:30 circa, su Canale 5. Le puntate dovrebbero essere quattro.