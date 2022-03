Maurizio Lastrico, chi è l’attore? Padre, fidanzata, matrimonio, Zelig e Sanremo

Chi è Maurizio Lastrico, l’attore e comico italiano che è stato spesso considerato il compagno della collega Maria Chiara Giannetta?

Maurizio Lastrico, chi è l’attore? Padre, Zelig e Sanremo

Maurizio Lastrico è nato il 31 marzo 1979 a Genova e ha 43 anni. Dopo aver conseguito il diploma come operatore turistico, ha deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo italiano recitando sia a teatro che al cinema o in televisione. È, inoltre, anche sceneggiatore: in questo contesto, infatti, ha vinto il premio Cinecittà come migliore sceneggiatura con il suo cortometraggio Molto piacere.

Ha frequentato e si è diplomato presso la scuola del teatro stabile di Genova, per poi entrare a far parte del cast di Camera Cafè.

La svolta più importante della sua carriera che ha determinato il successo dell’attore agli occhi del pubblico italiano risale alla sua partecipazione a Zelig Off nel 2009. In questa circostanza, Lastrico ha recitato un monologo sulla Divina Commedia di Dante in chiave rivisitata e comica. A Zelig, l’attore si è esibito per tre stagioni.

Il comico ha collaborato anche con Radio 19, con La7 e con Rai e ha lavorato molto anche a teatro. Ha recitato nel film di Checco Zalone Sole a catinelle, Io sono mia oppure nella fition Don Matteo. Nel 2018, è stato inviato de Le Iene.

A febbraio 2022, è salito sul palco del Festival di Sanremo, esibendosi in uno sketch con Maria Chiara Giannetta.

Fidanzata, matrimonio e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maurizio Lastrico è molto riservato ma pare abbia una fidanzata. Spesso, gli è stata attribuita una relazione con la collega e amica Maria Chiara Giannetta.

Recentemente l’attrice (che è stata co-conduttrice per una sera del Festival di Sanremo 2022) ha spiegato: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”.

Il comico ha un profilo Instagram ufficiale che vanta un seguito di oltre 254 mila followers.