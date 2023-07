Mauro Corona, chi è lo scrittore attaccato da De Luca e cosa si sa sul suo passaggio a Mediaset con Bianca Berlinguer

Mauro Corona è uno scrittore ed è un volto televisivo conosciuto grazie alla sua presenza fissa nel vecchio programma della Rai condotto da Bianca Berlinguer. Ecco qual è il futuro televisivo della coppia, ormai ex Cartabianca.

Mauro Corona, chi è lo scrittore attaccato da De Luca

Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è nato il 9 agosto del 1950 a Baselga di Piné, in provincia di Trento. Corona è figlio di Domenico “Meni” Corona e Lucia “Thia” Filippin, venditori ambulanti. Dopo i primi anni dell’infanzia trascorsi in Trentino, la famiglia ritorna a Erto, il paese d’origine nella valle del Vajont a quel tempo in provincia di Udine e poi passato in provincia di Pordenone nel 1968, dove trascorre i successivi anni nella contrada San Rocco. Da giovanissimo in lui si sviluppa la passione per la montagna e in particolare per l’alpinismo. Tutt’oggi sui suoi profili social ci sono foto di lui alle prese proprio con l’alpinismo. Corona è sposato con Francesca e ha quattro figli: Marianna, Mattei, Melissa e Martina.

L’alpinista e scrittore Corona è stato per anni uno degli ospiti fissi nel programma di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Le sue ospitate spesso hanno dato “pepe” alla trasmissione su Rai 3 con battibecchi con la stessa conduttrice. Tuttavia, non sarà più ospite del programma Rai dopo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai. Per l’occasione, alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-24, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha attaccato in modo offensivo proprio Corona. “Manifesto una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai” ha esordito De Luca. “Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione – ha detto il governatore riferendosi a Mauro Corona – quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza”.

“A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario” ha concluso De Luca prima di attaccare anche la conduttrice: “Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer – ha detto – Mi raccomando, cose di qualità”.

Cosa si sa sul suo passaggio a Mediaset con Bianca Berlinguer

Dopo l’addio alla Rai, la Berlinguer passa alla Mediaset e con lei anche Mauro Corona, continuando così il rapporto professionale tra i due. “Abbiamo trasformato Rete 4 da canale per film e telenovelas in canale d’informazione – ha detto Berlusconi confermando la notizia del passaggio di Berlinguer a Mediaset – Entriamo nella fase 2 per allargare le prospettive e avere professionisti di peso. Lei era il nostro ideale e ci siamo trovati d’accordo sulla linea. Avrà una sera su rete 4, di martedì presumibilmente. Alternata a Nicola porro in altro giorno. Arriva con lei anche Mauro Corona”.