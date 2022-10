Max Cavallari, cosa fa oggi? Età, altezza, carriera, malattia, Verissimo, Le Iene, rapporto con Bruno Arena, vita privata, moglie e figli

Chi è Max Cavallari, comico del duo Fichi d’India insieme a Bruno Arena, tragicamente deceduto lo scorso 27 settembre dopo essere stato colpito da un aneurisma nel 2013?

Nato a Varese l’8 luglio 1963, Massimiliano “Max” Cavallari ha una madre originaria di San Severo, in provincia di Foggia, e un padre di Maropati, in provincia di Reggio Calabria. La sua carriera è decollata dopo l’istituzione del duo comico Fichi d’India nel 1988 insieme all’amico Bruno Arena. Il nome del gruppo è stato deciso quando, in una delle loro frequenti passeggiate sulle spiagge di Salerno, i due comici si sono imbattuti nell’omonima pianta.

La loro carriera è partita collaborando con l’emittente radiofonica Radio Deejay. Da quel momento, il duo ha cominciato a esibirsi in numerosi spettacoli televisivi trasmessi su Canale 5, Italia Uno, Dee Jay Television e sono diventati ospiti fissi del Seven Show. nel 1997, hanno fatto parte degli ospiti di Zelig – Facciamo cabaret, formato condotto da Claudio Bisio. Tra le trasmissioni in cui sono apparsi, possono essere citate Zelig, Colorado e Miss Padania.

Dopo l’aneurisma che ha colpito Arena, Cavallari ha cominciato a esibirsi da solo.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni. È noto, tuttavia, che Max Cavallari sia stato sposato due volte. Dalla prima moglie, ha avuto i figli Amerigo e Anita. Dalla seconda moglie, ha avuto un altro maschietto.

La prima moglie del comico, con la quale è convolato a nozze il 27 settembre 2007, è Ilaria Pagni, originaria di Varese. La seconda moglie, invece, è Manuela Russo. Sulla base delle indiscrezioni sinora diffuse, pare che anche la relazione con la Russo sia naufragata.

Non è possibile sapere se al momento Cavallari sia impegnato in una relazione.