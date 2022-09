Morto Bruno Arena dei Fichi d’India, mondo dello spettacolo in lutto. Dall’ictus in diretta alla malattia, chi era il comico

Il mondo dello spettacolo è in lutto: Bruno Arena dei Fichi d’India è morto a 65 anni dopo essere stato a lungo malato.

Il mondo dello spettacolo è in lutto dopo aver appreso che Bruno Arena dei Fichi d’India è morto. L’attore comico aveva 65 anni ed era da tempo malato.

Morto Bruno Arena dei Fichi d’India, mondo dello spettacolo in lutto

È morto all’età di 65 anni il comico Bruno Arena dei Fichi d’India. Nel 2013, era stato colpito da un aneurisma cerebrale e aveva deciso di allontanarsi dalla scena e dal mondo dello spettacolo. Recentemente, tuttavia, era riapparso sui social in una foto scattata insieme al collega e amico di sempre Max Cavallari. Il rapporto tra i due, infatti, è rimasto saldo soprattutto nella malattia.

La notizia della scomparsa dell’attore comico è stata pubblicata su Instagram dal cantante Paolo Belli, amico di lunga data di Arena. “R.I.P. Grande amico mio”, ha scritto Belli sui social.

A stretto giro, anche il figlio del 65enne, Gianluca Arena, che ha seguito le orme del padre scegliendo la carriera di cabarettista, ha condiviso un messaggio su Instagram che riporta quanto segue: “Non ero pronto ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

La morte di Bruno Arena è stata commentata anche da Luciana Littizzetto, che ha postato: “Ciao amico ahrarara”. In questo modo, la Littizzetto ha fatto riferimento al tormentone del comico lanciato insieme al collega dei Fichi d’India Cavallari. Il medesimo tormentone aveva dato il titolo al loro film Amici Ahrarara incentrato sulla storia di due squattrinati cugini inventori.

Dall’ictus in diretta alla malattia, chi era il comico

Bruno Arena è diventato noto al grande pubblico italiano lavorando con Cavallari, con il quale ha istituito il duo comico Fichi d’India. La sua attività, tuttavia, si è bruscamente interrotta nel 2013 quanto è stato colpito da aneurisma. Al momento dell’incidente, era impegnato a registrare una puntata di Zelig. Portato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a svariati interventi chirurgici ma a causa dei gravi esiti neurologici riportati il duo è stato costretto a ritirarsi. Cavallari ha poi deciso di esibirsi da solo.

La sua carriera è cominciata nel 1989 quando ha iniziato a esibirsi nei teatri cabaret e, successivamente, in trasmissioni radio e televisive.

In qualità di attore comico, ha preso parte a film come Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas con Christian De Sica e Massimo Boldi e Pinocchio nel ruolo del Catto e della Volpe.

Insieme a Cavallari, è stato proprietario dell’Arlecchino, uno storico locale di Vedano Olona presso il quale si sono formati buona parte dei cabarettisti italiani.