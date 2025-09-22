Abbonati
22/09/2025
12:11
Guerra in Ucraina gaza Dazi riarmo
Redazione

Meteo, arriva l’autunno: maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi

Da oggi perturbazione atlantica con temporali al Nord e sulle regioni tirreniche. Calo termico sensibile ovunque, possibile neve sulle Alpi.

Pubblicato il di
Meteo, arriva l’autunno: maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi

Con l’arrivo dell’autunno cambia radicalmente anche il tempo in Italia. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni elaborate da iLMeteo.it, una perturbazione di origine atlantica porterà piogge diffuse, temporali e un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni.

Il peggioramento si farà sentire soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con rischio di fenomeni intensi in Liguria di Levante, alto Piemonte e alta Lombardia, dove non sono escluse grandinate. Nelle prossime ore il maltempo raggiungerà anche il Centro Italia, interessando in particolare Toscana, Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle isole maggiori, dopo un lunedì dal sapore estivo, il cambiamento si farà sentire da domani, con rovesci e temporali a partire dalla Campania settentrionale.

Le temperature caleranno sensibilmente, costringendo a passare in poche ore “dalle maniche corte alle giacche”, come sottolinea il meteorologo Federico Brescia. Non si esclude inoltre la possibilità di neve sulle Alpi oltre i 2.000 metri.

Meteo, arriva l’autunno: maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi

Nel dettaglio:

  • Lunedì 22: maltempo al Nord e sulle tirreniche, sole e caldo al Sud.
  • Martedì 23: instabile ovunque, fresco su Nord e Centro. Temporali in Campania.
  • Mercoledì 24: piogge al Nordest e rovesci su Tirreniche e Umbria, instabilità al Sud.

La tendenza per i prossimi giorni è quella di un clima più fresco e variabile, con episodi di pioggia improvvisa e un contesto tipicamente autunnale.

Leggi anche