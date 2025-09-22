Con l’arrivo dell’autunno cambia radicalmente anche il tempo in Italia. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni elaborate da iLMeteo.it, una perturbazione di origine atlantica porterà piogge diffuse, temporali e un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni.

Il peggioramento si farà sentire soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con rischio di fenomeni intensi in Liguria di Levante, alto Piemonte e alta Lombardia, dove non sono escluse grandinate. Nelle prossime ore il maltempo raggiungerà anche il Centro Italia, interessando in particolare Toscana, Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle isole maggiori, dopo un lunedì dal sapore estivo, il cambiamento si farà sentire da domani, con rovesci e temporali a partire dalla Campania settentrionale.

Le temperature caleranno sensibilmente, costringendo a passare in poche ore “dalle maniche corte alle giacche”, come sottolinea il meteorologo Federico Brescia. Non si esclude inoltre la possibilità di neve sulle Alpi oltre i 2.000 metri.

Nel dettaglio:

Lunedì 22: maltempo al Nord e sulle tirreniche, sole e caldo al Sud.

Martedì 23: instabile ovunque, fresco su Nord e Centro. Temporali in Campania.

Mercoledì 24: piogge al Nordest e rovesci su Tirreniche e Umbria, instabilità al Sud.

La tendenza per i prossimi giorni è quella di un clima più fresco e variabile, con episodi di pioggia improvvisa e un contesto tipicamente autunnale.